قفزة فِيْ أصول المصارف الإسلامية الإماراتية خلال 5 أشهر

وبلغت أصول المصارف الإسلامية العاملة فِيْ الإمارات نحو 598.4 مليار درهم نهاية شهر مايو الماضي، بحسب آخر إحصائية لمصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات البنك المركزي أن أصول البنوك الإسلامية زادت بنحو 8.1 مليار درهم بنسبة 1.37٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 590.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

بينما زادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 2.45٪ بما يعادل 14.3 مليار درهم مقارنة بـ 584.1 مليار درهم فِيْ أبريل الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.4٪ أي 2.4 مليار درهم مقارنة بـ 596 مليار درهم فِيْ العام الماضي. مايو 2022.

الائتمان المصرفِيْ

وبحسب الإحصائيات، ارتفع الائتمان المصرفِيْ للبنوك الإسلامية إلَّى 393.9 مليار درهم فِيْ نهاية مايو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 2٪، أو ما يعادل 7.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 386.3 مليار درهم فِيْ مايو 2022.

ارتفع الائتمان المصرفِيْ للبنوك الإسلامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.85٪، بما يعادل 10.9 مليار درهم، مقابل 383 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.82٪ بما يعادله. إلَّى 3.2 مليار درهم مقارنة بشهر أبريل الماضي.

الوديعة

وارتفعت الودائع فِيْ البنوك الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1٪ بما يعادل 4 مليارات درهم لتصل إلَّى 418.1 مليار درهم نهاية مايو الماضي مقابل 414.1 مليار درهم فِيْ أبريل الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلَّى أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية بلغ 92.6 مليار درهم نهاية مايو الماضي، موزعة على 60.3 مليار درهم فِيْ الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و 19.4 مليار درهم فِيْ سندات الدين، و 2.6 مليار درهم فِيْ الأسْهُمْ، و 10.3 مليار درهم. . مليار درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقليدية

وعلى مستوى البنوك التقليدية العاملة فِيْ الإمارات، بلغ إجمالي أصولها 2.844 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة شهرية بنسبة 3.03٪، بما يعادل 83.6 مليار درهم، مقابل 2.76 تريليون درهم فِيْ أبريل الماضي.

زادت أصول البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 10٪ أو ما يعادل 258.3 مليار درهم، مقابل 2.586 تريليون درهم فِيْ مايو 2022، بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.14٪ أو ما يعادله. 113.1 مليار درهم مقارنة بنحو 2.731 تريليون درهم نهاية العام. العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، فإن البنوك التقليدية تستحوذ على أكثر من 82.6٪ من أصول الجهاز المصرفِيْ فِيْ الإمارات، مقارنة بحصة البنوك الإسلامية البالغة 17.4٪.

بلغ إجمالي الائتمان المصرفِيْ للبنوك التقليدية 1.471 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 7.8٪، أو 106.4 مليار درهم، مقابل 1.365 تريليون درهم فِيْ مايو 2022، بينما ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى. هذا العام بنسبة 4.3٪، أي ما يعادل 60.6 مليار درهم، مقابل 1.411 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

ارتفعت الودائع المصرفِيْة فِيْ البنوك التقليدية إلَّى 1.622 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، بنمو شهري بنسبة 1.76٪، أو ما يعادل 28.1 مليار درهم، مقابل نحو 1.594 تريليون درهم فِيْ أبريل السابق، بينما ارتفعت. على أساس سنوي بنسبة 11.6٪ أي ما يعادل 168.8 مليار درهم. مقارنة بنحو 1.453 تريليون درهم فِيْ مايو 2022، فِيْما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 48.7 مليار درهم بنسبة 3.1٪.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلَّى 398.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 260.4 مليار درهم فِيْ سندات دين، و 88.7 مليار درهم أوراق مالية محتفظ بها حتى أجل الاستحقاق، و 13.8 مليار درهم أسهم، و 35.2 مليار درهم استثمارات أخرى. .