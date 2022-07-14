قفزة فِيْ سوق التأمين العربي.. 40.9 مليار دولار خلال 2022

شهد قطاع التأمين فِيْ الدول العربية نمواً فِيْ السنوات الأخيرة تماشياً مع التطورات فِيْ اقتصاديات المنطقة العربية.

وبلغت القيمة الإجمالية لسوق التأمين فِيْ الدول العربية 40.9 مليار دولار خلال عام 2022، بمعدل نمو 1.8٪، مقارنة بعام 2022.

قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فِيْ كلمته أمس خلال افتتاح الاجتماع الخامس رفِيْع المستوى “عَنّْ بعد” لهِيْئات الرقابة على التأمين فِيْ الدول العربية. بشأن “التأمين الأخضر والمستدام فِيْ ضوء مخاطر تغير المناخ وتداعيات ما بعد الجائحة.” COVID-19 “- سيتجاوز سوق التأمين العالمي 4 تريليونات دولار فِيْ أقساط التأمين، مع أكثر من 24 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة فِيْ عام 2022.

وأشار إلَّى أن أقساط التأمين تمثل 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع وجود تباين كبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والأثر المضاعف لمدفوعات المطالبات فِيْ اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلَّى حوالي 10٪. من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار الحميدي إلَّى أن هناك حاجة لشركات التأمين للسعي للاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها الاتجاه نحو الاستدامة فِيْ إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي هناك حاجة للعمل. على تطوير البرامج والسياسات المناسبة وبناء القدرات فِيْ هذا الصدد.

وأوضح أن توجه قطاع التأمين نحو هذا النهج الاستراتيجي المستدام يهدف إلَّى تقليل المخاطر، وتطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال، والمساهمة فِيْ الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تصبح جميع أنشطة قطاع التأمين مستدامة.

وشدد الحميدي على أن المنطقة العربية لديها إمكانات كبيرة لزيادة مساهمة التأمين وتحديدا فِيْ مجال التأمين المستدام مما يساهم فِيْ تعزيز الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، بالإضافة إلَّى ما يمكن تحقيقه فِيْ توفِيْر الحماية للأفراد والممتلكات وخاصة فِيْ ظل التحول الرقمي.

وأشار إلَّى الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة فِيْ تسهِيْل الوصول إلَّى خدمات التأمين وتطوير الأنظمة الداخلية والخدمات والمنتجات الجديدة، مؤكدا حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهُوده لدعم دور الجهات الرقابية فِيْ تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام فِيْ المنطقة العربية من خلال التعاون البناء والشراكة المستدامة. مع المؤسسات الإقليمية والدولية.