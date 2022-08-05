قفزة كبيرة بأرباح أسواق المال الإماراتية فِيْ أول أسبوع من أغسطس

اكتسبت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات أكثر من 55.8 مليار درهم فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس

وزادت القيمة السوقية لأسواق الأسْهُمْ المحلية أكثر من 55.8 مليار درهم، حيث تفاعلت بشكل إيجابي مع إعلان الشركات المدرجة عَنّْ أرباح قوية فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.575 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلَّى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.073 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 557.54 مليار درهم للأسهم. مدرجة فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية سيولة تجاوزت 7.95 مليار درهم خلال الأسبوع، توزعت بواقع 6.78 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 1.17 مليار درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول نحو 1.758 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 73.4 ألف صفقة.

سوق أبو ظبي

ارتفع مؤشر FTSE لسوق أبوظبي العام خلال الأسبوع بنسبة 2.9٪ أو 280.2 نقطة ليغلق عَنّْد 9929.16 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نهاية مايو الماضي، أي أكثر من شهرين، مدعوماً بشكل أساسي بنمو مؤشرات الدولة. القطاعات المالية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة والخدمات.

دعم الارتفاع فِيْ سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم مثل “إنترناشيونال هُولدينج” بنسبة 9.2٪ ليغلق عَنّْد 323 درهم، مع تصدرها قائمة الأكثر نشاطا من حيث القيمة، حيث استقطبت أكثر من 1.7 مليار درهم من السيولة. . 2.79٪، “طاقة” 2.4٪، أدنوك للتوزيع 0.93٪، أبوظبي الأولى 0.82٪.

وارتفع سهم “A&E – Telecom سابقا” بنسبة 1.51٪، حيث أعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها حققت صافِيْ ربح بنحو 4.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 2.5٪.

ارتفع سهم سيراميك رأس الخيمة بنسبة 4.9٪ مع إعلان الشركة عَنّْ زيادة صافِيْ أرباحها إلَّى 171.9 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، فِيْما نما سهم “طيران أبوظبي” بنسبة 2.52٪ بعد إعلان الشركة عَنّْ زيادة فِيْ صافِيْ أرباحها. أرباح على أساس سنوي بنسبة 25.7٪ خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ هذا العام 155.93 مليون درهم.

سوق دبي

وفِيْ سوق دبي، ارتفعت حصة “تيكوم” بنسبة 2.99٪ بعد أن أعلنت الشركة هذا الأسبوع عَنّْ زيادة صافِيْ أرباحها بنسبة 43.4٪ على أساس سنوي إلَّى 428 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وخلال الأسبوع أيضاً، ارتفعت أسهم هِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” بنسبة 0.39٪، و “العربية للطيران” 4.09٪، و “دبي للاستثمار” 0.43٪، و “شعاع كابيتال” 0.2٪، و “الخليج للملاحة” 4.37٪. و “أملاك” للتمويل “بنسبة 14.6٪.