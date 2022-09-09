قفزة كبيرة فِيْ أسعار النفط.. برنت يسجل 92.84 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فِيْ ختام تعاملات اليوم الجمعة، فِيْ ظل المخاوف السائدة من تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز والنفط.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 92.84 دولار للبرميل مرتفعة 3.69 دولار أو 4.14 دولار، وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 86.79 دولار للبرميل، بزيادة 3.25 دولار أو 3.89 بالمئة.

تلقت أسعار النفط دعما من اهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.

تأثر الطلب خلال الأسبوع بالزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتأثير القيود المتعلقة بفِيْروس كورونا فِيْ الصين.

يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات بلاده من النفط والغاز إلَّى أوروبا إذا حددت سقفاً للأسعار. تلقت الأسعار أيضًا دعمًا من إعلان أوبك + هذا الأسبوع عَنّْ خفض طفِيْف للإنتاج.

وقال ستيفن برينوك من بي.فِيْ.إم للسمسرة فِيْ سوق النفط “فِيْ الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط.”

تحت ضغط المخاوف من الركود والطلب، انخفض خام برنت بشكل حاد بعد ارتفاعه فِيْ مارس ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 147 دولارًا فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

قال مسؤول فِيْ وزارة الطاقة الأمريكية، إن البيت الأبيض لا يدرس حاليا انسحابا جديدا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يتجاوز الانسحاب بـ 180 مليون برميل الذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.

تأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عَنّْ رفع غير مسبوق لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بالإضافة إلَّى المزيد من الإغلاق المتعلق بـ COVID-19 فِيْ الصين.