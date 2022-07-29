قفزة كبيرة فِيْ أسعار النفط وبرنت يسجل 110.43 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل يوم الجمعة مع تحول التركيز إلَّى اجتماع أوبك + الأسبوع المقبل وتراجع التوقعات بأن المجموعة ستزيد المعروض فِيْ الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، والتي من المقرر أن تنتهِيْ يوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1 بالمئة إلَّى 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلَّى 106.25 دولار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5٪ إلَّى 101.27 دولار للبرميل.

من المتوقع أن تسجل عقود برنت وغرب تكساس الوسيط زيادة أسبوعية بنحو 7٪، لكنها أيضًا فِيْ طريقها لتسجيل خسارة شهرية ثانية، مع انخفاض خام برنت بنسبة 3.8٪ لشهر يوليو، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.2٪.

عزز ارتفاع أسواق الأسْهُمْ النفط يوم الجمعة، كَمْا فعل انخفاض الدولار، مما يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بالعملات الأخرى.

وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو الكارتل المعروف باسم أوبك +، فِيْ 3 أغسطس.

وقالت مصادر فِيْ أوبك + إن الكتلة ستدرس إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين فِيْ الكتلة أبلغا رويترز أنه ستتم مناقشة زيادة طفِيْفة فِيْ الإنتاج.

قرار عدم زيادة الإنتاج سيخيب آمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية هذا الشهر على أمل التوصل إلَّى اتفاق بشأن إنتاج النفط.

ومع ذلك، قال محللون إنه سيكون من الصعب على أوبك + زيادة الإمدادات، بالنظر إلَّى الصعوبات التي يواجهها العديد من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.