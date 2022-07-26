قفزة كبيرة فِيْ أصول مصرف الإمارات المركزي بنهاية أبريل

ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلَّى 519.81 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي 2022.

وجاءت الزيادة بزيادة سنوية قدرها 10.14٪ أو 47.9 مليار درهم مقارنة بـ471.95 مليار درهم فِيْ أبريل 2022.

وبحسب آخر إحصائيات البنك المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد توزعت موازنة البنك المركزي على جانب الأصول بواقع 249.84 مليار درهم نقدا وأرصدة لدى البنوك فِيْ أبريل الماضي، إضافة إلَّى استثمارات بنحو 173.68 مليار درهم، و 51.97 مليار درهم للودائع. و 1.14 مليار درهم قروض. وسلفِيْات و 43.18 مليار درهم أصول أخرى.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي ارتفع إلَّى 462.18 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 17.4٪، بما يعادل 68.4 مليار درهم، مقابل 393.78 مليار درهم فِيْ أبريل 2022.

بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5٪ أي ما يعادل 2.3 مليار درهم مقارنة بـ 459.92 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

وبحسب الإحصائيات، جاءت الزيادة السنوية فِيْ الأصول الأجنبية للبنك المركزي نتيجة زيادة أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك فِيْ الخارج بنسبة 9.2٪، أي ما يعادل 23 مليار درهم، لتصل إلَّى 273.1 مليار درهم. فِيْ نهاية أبريل الماضي مقابل 250.12 مليار درهم فِيْ أبريل 2022.

وزادت الاوراق المالية الاجنبية ضمن الاصول الخارجية للبنك المركزي الى 127.78 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي بزيادة 23.5٪ اي 24.3 مليار درهم مقابل 103.44 مليار درهم فِيْ ابريل نيسان 2022.

أما الأصول الخارجية الأخرى للبنك المركزي فقد بلغت 61.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي مقابل 40.22 مليار درهم فِيْ أبريل 2022 بزيادة 52.4٪ أي ما يعادل 21.1 مليار درهم.

فِيْ سياق آخر، أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عَنّْ المصرف المركزي، ارتفاع السيولة النقدية المصدرة إلَّى 124 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 9.4٪، أي ما يعادل 10.6. مليار درهم مقارنة بـ 113.4 مليار درهم فِيْ أبريل. 2022.

وبحسب الإحصاءات، فقد توزعت السيولة النقدية المصدرة عَنّْد 19.6 مليار درهم نقدا فِيْ البنوك و 104.4 مليار درهم للنقدية المتداولة خارج البنوك فِيْ أبريل الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلَّى 626 مليار درهم فِيْ أبريل الماضي، بنمو 14.5٪، أو 79.2 مليار درهم، مقابل 546.8 مليار درهم فِيْ أبريل 2022.