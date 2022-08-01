قفزة كبيرة فِيْ حسابات المستثمرين بسوق دبي المالي خلال 7 أشهر

أضافت شركات الوساطة فِيْ سوق دبي المالي 20552 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

جاء ذلك وسط زخم كبير شهده السوق منذ الإعلان عَنّْ إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها “ديوا” و “تيكوم” و “تعاونية الاتحاد”، مما ساهم فِيْ تعزيز جاذبية السوق واستقطاب شرائح جديدة من الشركات. المستثمرين.

سجل عدد الحسابات الجديدة فِيْ سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً تجاوز 287٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ5306 حسابات جديدة فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي 2022.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 2349 حسابا جديدا فِيْ يوليو الماضي، و 2850 حسابا فِيْ يونيو، و 2468 حسابا فِيْ مايو، و 4258 حسابا فِيْ أبريل، و 4401 حسابا فِيْ مارس، و 3231 حسابا فِيْ فبراير. فبراير، و 995 حسابًا فِيْ يناير.

استحوذت شركة “بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية” على أكبر حصة من حسابات المستثمرين الجدد، بواقع 3،471 حسابًا فِيْ غضون 7 أشهر، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بـ 2855 حسابًا، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية بـ 2،731 حسابًا، وأبو ظبي التجاري للأوراق المالية، 1،369 حسابًا، تليها من قبل “إنترناشونال سيكيوريتيز”، “فاينانس” 1192 حساباً، و “المجموعة المالية هِيْرميس – الإمارات” 1081 حساباً.

نفذت 27 شركة وساطة فِيْ سوق دبي المالي أكثر من 1.41 مليون صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد تداول 40 مليار سهم بقيمة 98.25 مليار درهم.

تضيف الأسْهُمْ الإماراتية 537 مليار درهم إلَّى رأسمالها السوقي فِيْ 2022

أضافت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات أكثر من 537 مليار درهم إلَّى رأسمالها السوقي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالمكاسب القوية للأسهم المدرجة وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين والإدراجات الجديدة.

قيمة سوقية عالية

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم نهاية العام الماضي إلَّى 2.575 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و 559 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية من خلال مكاسب الأسْهُمْ القيادية، بالإضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة التي شملت “موانئ أبوظبي” و “ديوا” و “بروج” و “جي إف إتش” و “إنفِيْكتوس إنفستمنتس” و “تيكوم”. “و” الاتحاد التعاوني “، وساهم كل ذلك فِيْ زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وكذلك جذب شريحة جديدة من المستثمرين.