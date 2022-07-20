قفزة ملحوظة في الصفقات العقارية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال

شهد مؤشر الحركة العقارية ارتفاعا ملحوظا في قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو في الرياض بنحو ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال، مقارنة بشهر مايو، عندما لم تتجاوز ثلاثة آلاف مليون ريال. كما شهد شهر يونيو أعلى قيمة في المعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري.

أما عدد الصفقات العقارية خلال نفس الشهر فقد ارتفع مقارنة بشهري مايو وأبريل حيث بلغ 3132 صفقة، بينما بلغ في شهري مايو وأبريل 2.362 و 3.024 على التوالي.

قفزة في أعمال العقارات

شهد سوق العقارات في مدينة الرياض مؤخرًا حركة نشطة في الطلب على بيع وشراء العقارات من خلال إبرام صفقات عقارية مختلفة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج “سكني”، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، حيث سيتم طرح ما يقرب من 40 ألف منزل على مدار الـ 18 شهرًا القادمة، بالإضافة إلى المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص لزيادة حجم التوريد في المنطقة. بالإضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة الأراضي البيضاء.

أهداف برنامج الإسكان

من جهته، أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أنه سيتم تسليم أكثر من 40 ألف منزل جديد في العاصمة خلال عام ونصف، وأوضح أن الوزارة هي العمل على تحفيز العرض العقاري بمدينة الرياض وتمكين الأسر من امتلاك منازلهم الأولى، للوصول إلى نسبة ملكية تصل إلى 70٪، وذلك لتحقيق أهداف “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030. .

وكشف البدير في وقت سابق أن وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان لديها خطة طموحة لتقديم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مستفيدة من أساليب البناء الحديثة التي توفر الكثير من الوقت والمال والجهد. .. مقارنة بالطرق التقليدية.

تأتي جهود الجهات الرسمية جنباً إلى جنب مع ازدواجية شركات القطاع الخاص في أعمالها لزيادة المعروض العقاري، لتلبية الطلب وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المناسبة لجميع الفئات، من الإسكان الجاهز، والإسكان قيد الإنشاء، كما وكذلك أرض سكنية.