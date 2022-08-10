قفزة مهُولة فِيْ السيولة ببورصة مصر.. كلمة السر “الثروة السعودي”

قفزت السيولة فِيْ البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، نتيجة تنفِيْذ 4 صفقات استحواذ كبرى لصالح صندوق الثروة السعودي.

تم تنفِيْذ أربع صفقات استحواذ كبرى خلال جلسة تداول الخميس لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة 24.8 مليار جنيه بما يعادل 1.3 مليار دولار.

ارتفع إجمالي قيمة السيولة بالبورصة المصرية إلَّى 20.9 مليار جنيه بعد تداول 1.5 مليار سهم من خلال 47 ألف صفقة نفذت فِيْ الجلسة.

وعلى الرغم من الزيادة فِيْ أحجام التداول بسبب السيولة الجديدة التي تم ضخها فِيْ السوق، إلا أن المؤشرات شهدت اتجاهاً جانبياً مع المبيعات المحلية والأجنبية مقابل مشتريات عربية بسبب عمليات الاستحواذ الأربع.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة، egx 30، بشكل طفِيْف خلال تعاملات اليوم، ليغلق عَنّْد 9965 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.7، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع بنسبة 0.5٪.

ارتفعت الأسْهُمْ خلال جلسة اليوم 1.15 مليار جنيه، مقابل رسملة سوقية بلغت 666.5 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة فِيْ السيولة على خلفِيْة تنفِيْذ 4 صفقات لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

قال بيان صادر عَنّْ الصندوق السيادي المصري المسؤول عَنّْ إدارة أموال عدد من الأصول المملوكة لمصر، إن استحواذ الجانب السعودي على 4 شركات مصرية مدرجة فِيْ البورصة المصرية بقيمة إجمالية 24.8 مليار جنيه. منجز.

وأوضح الصندوق السيادي المصري أن الشركات التي تم تنفِيْذ الصفقات عليها هِيْ شركة أبوفِيْر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتمويل الإلكتروني للاستثمارات المالية والرقمية.

كشفت بيانات البورصة المصرية، عَنّْ تفاصيل الصفقات الأربع، مؤكدة أن الصفقات تمت من خلال آلية BLOCK TRADING.

وبحسب بيانات البورصة، فقد تم تنفِيْذ صفقة بقيمة 7.4 مليار جنيه على أسهم شركة e-finance للاستثمارات المالية والرقمية على 462.2 مليون سهم، فِيْما بلغت قيمة الصفقة على أسهم شركة أبو قير للأسمدة نحو 7.2 مليار جنيه فِيْ 250. مليون سهم بينما بلغت قيمة الصفقة على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 3 مليارات جنيه، وكانت آخر صفقة بقيمة 7.1 مليار جنيه على سهم مصر لإنتاج أسمدة “موبكو”.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، إن الصفقات الأربع تأتي فِيْ إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم استغلال الدولة. الأصول المملوكة.

وجاءت الصفقة لتفعيل الاتفاقيات المصرية السعودية الموقعة فِيْ يونيو الماضي لزيادة استثمارات المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.