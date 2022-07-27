قمة الاقتصاد الأخضر بدبي.. جهُود إماراتية مكثفة لتحقيق الحياد المناخي

تنظم هِيْئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر النسخة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و 29 سبتمبر.

وستقام القمة التي ستقام فِيْ مركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع النسخة الرابعة والعشرين من معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ومعرض دبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهِيْئة فِيْ الفترة من 27 إلَّى 27 يوليو. 29 سبتمبر 2022 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي.

وتستقطب القمة سنويًا عددًا من كبار الشخصيات المحلية والدولية، بما فِيْ ذلك رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، بالإضافة إلَّى عدد كبير من المتحدثين الدوليين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام والخبراء والأكاديميين.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل جهُود دولة الإمارات وإمارة دبي نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الحياد المناخي وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يضمن تعافِيْ الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية.

وأوضح أن القمة تهدف إلَّى إحداث تغيير فعال وإيجاد سبل للمساهمة فِيْ تنفِيْذ الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ، فِيْ ضوء نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تغير المناخ (26COP).

كَمْا أنه يمهد الطريق للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر تنظيمها فِيْ جمهُورية مصر العربية عام 2022 والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ / 28COP، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ معرض إكسبو دبي فِيْ عام 2023، مما يعكس دور الإمارات العربية المتحدة كلاعب عالمي ومؤثر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف أن القمة منصة عالمية مهمة تهدف إلَّى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صانعي القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص. كَمْا يوفر فرصة للخبراء والأكاديميين والمتخصصين لعرض أحدث الخطط والسياسات.

كَمْا يسلط الضوء على ما تم إنجازه فِيْ المبادرات الحيادية مناخياً، وتعزيز الحوار حول خطط تنفِيْذ المساهمات المحددة وطنياً للعمل المناخي، وزيادة التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى لتحقيق مؤشرات أداء رئيسية مهمة.

وتعتبر القمة من أهم المبادرات فِيْ دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لتقديم الدعم للمجتمع الدولي فِيْ مجال النمو الأخضر المستدام الذي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.