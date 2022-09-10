“قمة الحكومات” تبحث تعزيز الشراكات الدولية لدعم صناعة المستقبل

عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، “منتدى السفراء”، حيث ناقشت من خلاله تعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلَّى خلق مستقبل أفضل للمجتمعات.

حضر الملتقى محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية. عهُود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لشؤون التنمية الحكومية والمستقبل ونائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

التعاون الدولي

شارك فِيْ منتدى السفراء حوالي 200 وزير ومسؤول حكومي وسفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي البعثات الدبلوماسية للحكومات المقيمة فِيْ الدولة، والذي يهدف إلَّى تحفِيْز فرص التعاون الدولي وتعزيز الشراكات العالمية للحكومات ورواد الأعمال والشركاء فِيْ القطاع الخاص. قطاع.

أتاح منتدى السفراء فرصة نوعية لمناقشة جوانب التعاون الدولي والشراكات العالمية الجديدة فِيْ تمكين الجيل القادم من الحكومات، وإلقاء الضوء على أولويات التعاون الدولي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق أثر إيجابي عالمي على المجتمعات، بالشراكة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدولة.

العمل الدبلوماسي

أتاح المنتدى فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف والخبرات العالمية لدعم العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز استخدامه فِيْ تحديد تطلعات العقد المقبل، واستكشاف فرص التعاون الدولي وأفضل الممارسات العالمية من خلال القمة العالمية للحكومات، و تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف إلَّى بناء المجتمعات، من خلال التقريب بين الدبلوماسيين وصناع القرار. تحت مظلة واحدة لتبادل الآراء والتطلعات نحو عقد جديد من العمل لمؤسسة القمة العالمية للحكومات.

ألقى عبد الله بن طوق المري كلمة رئيسية بعَنّْوان “أولويات الحكومة للعقد القادم”، ضمن عمل المنتدى، تطرق فِيْها إلَّى المتغيرات التي يمر بها العالم، وسبل استيعابها، والتكَيْفَ معها. وتوظيفها لخدمة الرؤى والخطط التنموية وأهمية تبني الحكومات والقطاع الخاص لفكرة جديدة أكثر مرونة وقدرة. على توليد الفرص.

وتناول منتدى السفراء أهمية تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الدبلوماسية الاقتصادية للتعامل مع المفاهِيْم الاقتصادية الجديدة مثل الفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي.

ناقش المنتدى فِيْ جلسة بعَنّْوان “تعزيز الدبلوماسية العالمية من خلال الحوار والتعاون” أهمية تبادل الخبرات والمعارف الحكومية، ودور الدبلوماسية فِيْ استشراف الحكومات المستقبلية، وتحقيق الرخاء العالمي، وتعزيز التعاون الهادف لبناء مجتمعات مستدامة، وتناول دور الدبلوماسية فِيْ تطوير نظام عمل حكومي متقدم يساهم فِيْ تعزيز الشراكات والتعاون الدولي وإطلاق مبادرات مشتركة بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية، والدور المحوري للقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية فِيْ نجاح هذه المبادرات.

واستعرضت الجلسة التحولات التي مر بها العالم على مستوى الدبلوماسية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، والتوجهات التي تتبناها دولة الإمارات فِيْ مواجهة تحدياتها، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي للنهُوض بقطاعاته المختلفة. تضمن أنظمة المهارات الجديدة، بما فِيْ ذلك المهارات الرقمية، الحكومات الأكثر مرونة وابتكارًا، وهِيْ أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا لبناء الفرص المستقبلية، وأكثر كفاءة فِيْ الاستثمار فِيْ العقول والمواهب، والمشاركة المجتمعية والشراكات مع القطاع الخاص.

وتناولت الجلسة الدور المهم للقمة العالمية للحكومات التي تشكل منصة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلَّى تحفِيْز التغيير ورسم مستقبل أفضل والتركيز على نهُوض الحكومات وتعزيز استعدادها للفرص والتحديات المستقبلية.

وتم خلال الملتقى عرض أبرز الموضوعات التي ستتناولها الدورة المقبلة للقمة ومَوعِد انعقادها وأهميتها فِيْ تحديد معالم مستقبل العقد المقبل.