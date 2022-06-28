“قمة الحكومات” تتبنى حلولا مبتكرة لتحسين حياة المجتمعات

تلعب الحكومات دورًا محوريًا في تعزيز عملية الابتكار التكنولوجي ونقله إلى آفاق أوسع، من خلال نشر ثقافة الابتكار وترسيخها.

بالإضافة إلى تنمية قدرات الكوادر والمواهب والأفكار الإبداعية ودعمها لتفعيل مشاركتها في تطوير مستوى الأداء وتعزيز عملية التنمية العالمية.

وهذا ما يؤكده تقرير معرفي بعنوان “تمكين الأسواق من تطوير الابتكارات التحويلية”، الصادر عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع شركة ديلويت.

وأشار التقرير إلى الدور التاريخي للحكومات في تطوير الابتكارات التكنولوجية التي تمثل دروسا مهمة في تطوير وتحفيز الابتكارات الاجتماعية، خاصة وأن العديد من الاختراعات التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية ومتطلباتها كانت قائمة على ابتكارات حكومية، مع الحاجة. تجنب الأساليب التقليدية التي تعيق عملية التطور التكنولوجي في القطاع الحكومي.

أكد محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مؤسسة القمة العالمية تتبنى تحفيز الابتكار كمحور رئيسي في توجهاتها الهادفة إلى تمكين الحكومات وتعزيز استعدادها للمستقبل، وتطوير نماذج أعمال جديدة تدعم تشكيل جيل جديد من الحكومات المرنة القادرة على استشراف المستقبل وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات تحسين حياة المجتمعات.

وقال محمد الشرهان إن سلسلة التقارير التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات في مختلف القطاعات الحيوية بالتعاون مع شركائها تستند إلى مفاهيم بحثية متقدمة وتعزيز استخدام الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في توفير الأدوات والحلول التي تدعم الحكومة. العمل واستكشاف الفرص المستقبلية الواعدة التي تضمن النمو المستدام والشامل وتحسين الأداء للمستقبل. الأفضل للبشرية.

من جهته، قال راشد بشير، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والعامة في شركة ديلويت الشرق الأوسط، إن الحكومات يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل ودعم الابتكارات، لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن أداء ذلك بفاعلية. يتطلب دور الحكومات تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التقدم المطلوب.

وأضاف راشد بشير أن شركة ديلويت حريصة على التعاون الدائم مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات لإعادة تصميم مستقبل الحكومة وتعزيز دورها في دفع عجلة الابتكار.

وأوصى التقرير الحكومات باتباع 7 خطوات للنجاح في عملية تحفيز الابتكار، ودعا إلى ضرورة التركيز على النتائج، بالإضافة إلى التركيز على البحث عن مجموعة من الحلول، وليس فقط إيجاد حل واحد للتحديات على مختلف المستويات. ومتابعة المراحل التي يتم فيها نقل الأدوار بين المشاركين في نظام الابتكار. والتركيز على إعادة تشكيل هياكل الحوافز، داخليًا وخارجيًا، بطريقة تساهم في تشجيع نظام الابتكار.

وأشار التقرير إلى أهمية الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية للمشاركين في نظام الابتكار، وفهم أسس العملية الابتكارية، وبناء الثقة، وتحديد مراكز البحث والجامعات أو مراكز التدريب التي تبتكر أفكارًا جديدة، مؤكدًا ذلك لأي ابتكار. لتحقيق النجاح، فإنه يحتاج إلى نتائج قابلة للقياس.

ركز التقرير على الدور المهم للحكومات في دعم الابتكار في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، سواء كانت الحكومة هي الممول أو المنظم لعمليات الابتكار، لا سيما أن مشهد الابتكار المتغير يعني أن النماذج القديمة لم تعد فعالة لمواكبة ذلك. متطلبات الواقع الجديد المتغير بسرعة، مشيرة إلى أهمية توظيف الأفكار المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الابتكار.

وقال التقرير “غالباً ما يتم تصوير عملية تطوير الابتكارات التكنولوجية على أنها عملية مستمرة دون تحديات حقيقية، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن فهم مرحلة الابتكار أو اختيار الأداة المناسبة لدعمها عملية سهلة وواضحة، ولكن هذا هو غير دقيق لكل من الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية “.

وأكد التقرير أن الجدية في تحفيز الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية تعني عدم السعي لتحويل الابتكار إلى عملية مؤتمتة يؤدي فيها كل طرف دوره بشكل آلي ودون تفاعل مع جميع الأطراف، حيث أن القطاع الحكومي ليس العامل الوحيد أو الأساسي في التنمية. من الابتكارات، مشيرة إلى أهمية الشراكة. بين القطاعين العام والخاص لتطوير التكنولوجيا والابتكارات التي تشكل اليوم أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير “تمكين الأسواق لتنمية الابتكارات التحويلية” على

https//www.worldgovernmentsummit.org/en/detail-en/seeding-markets-to-grow-en

وتجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة شاملة تهدف إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الحالية. محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويسعى من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز الاتجاهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الخطط خلال العقد المقبل، و وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تعزز استعداد الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التنمية.