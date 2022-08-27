قمة “تيكاد 8”.. انطلاق مؤتمر طوكيو لتنمية أفريقيا فِيْ تونس

انطلقت فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية حول أفريقيا اليوم السبت وستستمر حتى يوم غد.

استقبل الرئيس التونسي قيس الضيوف التونسيين المشاركين فِيْ الندوة الدولية حول التنمية الإفريقية “تيكاد 8″، والتي بدأت بالتوافد إلَّى قصر المؤتمرات صباح اليوم السبت.

يمثل مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية “تيكاد 8″، الذي سيعقد فِيْ العاصمة التونسية، فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.

أطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية (تيكاد) فِيْ عام 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين والشركاء الأفارقة ورفع التحديات التي تواجه القارة.

حضر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على رأس الوفد الياباني الرسمي، بحضور 90 صحفِيًْا فِيْ حضور مباشر للقمة، مع مداخلة فِيْ افتتاح الندوة من قبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من بعيد لإلقاء كلمة بعد كلمة رئيس الوزراء. رئيس الجمهُورية قيس سعيد.

حضر إلَّى تونس رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من 50 دولة أفريقية.

أعلن المتحدث الرسمي لقمة تيكاد 8 محمد الطرابلسي أن قائمة الوفود الرسمية التي وصلت إلَّى تونس للمشاركة فِيْ مؤتمر طوكيو تضم 66 شخصية رسمية، بينهم 20 شخصًا، موزعة على رؤساء الدول والحكومات، الملك، رئيس الوزراء ووزراء الخارجية ووزراء التجارة والمنظمات المالية العالمية والإقليمية.

وأشار الطرابلسي إلَّى أن رؤساء الدول 9 وملك بينهم رئيس السنغال وجزر القمر.

وأشار إلَّى أن ممثلي 48 دولة عضو فِيْ الاتحاد الأفريقي حضروا تونس فِيْ ندوة طوكيو الدولية للتنمية الأفريقية التيكاد 8.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة مؤتمر TICAD 8، الذي سيعقد يومي 27 و 28 أغسطس، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان والقارة الأفريقية.