قمة “تيكاد 8” فِيْ تونس.. دعم ياباني للشركات الناشئة فِيْ أفريقيا

تعهدت اليابان بدعم التنمية فِيْ أفريقيا من خلال دعم التنمية ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة فِيْ “النمو مع الجودة”.

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فِيْ حديثه من اليابان بسبب إصابته بفِيْروس كورونا، فِيْ ختام “ندوة طوكيو الدولية حول التنمية فِيْ إفريقيا” (تيكاد 8) اليوم فِيْ تونس، عَنّْ إنشاء صندوق استثماري لـ الشركات الناشئة فِيْ إفريقيا بقيمة 10 مليارات ين.

وأكد أن الموارد البشرية سيتم تطويرها من خلال تدريب 300 ألف شخص، بالإضافة إلَّى تخصيص 2.5 مليون دولار لتطوير القطاع الخاص فِيْ تونس و 800 مليون دولار لإنشاء صندوق لمكافحة الأوبئة فِيْ تونس.

كَمْا سيتم منح أموال إجماليها 100 مليون دولار لمواجهة تداعيات COVID-19.

وفِيْ ختام الندوة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن للشعب الإفريقي الحق فِيْ استرداد أمواله المنهُوبة التي نهبها عدد من الحكام السابقين.

وأشار سعيد إلَّى وجود صعوبات كبيرة فِيْ استرداد هذه الأموال، والتي لم يتم إرجاع سوى القليل منها بعد عقود.

يمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.

30 اتفاقية

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم قمة تيكاد 8 محمد الطرابلسي أنه تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين اليابان وشركات أفريقية منها 3 مع تونس.

وتتعلق هذه الاتفاقيات الخاصة بتونس، بحسب الطرابلسي، بتمويل الشركات الناشئة والتأمين وتحلية مياه البحر.

كَمْا نفى الطرابلسي صحة خروج رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ، من افتتاح تيكاد 8 أمس السبت، غاضبًا من تونس، موضحًا أن رحيله كان بسبب ارتباطه بعدة التزامات رسمية.

وفِيْ سياق متصل، أكد أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي وقع أمس السبت مع تيودورو أوبيانغ، اليوم السبت، اتفاقيات تتعلق بالمجالات الاقتصادية والثقافِيْة والعلمية.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، أمس السبت، عَنّْ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لدفع تنميتها.

وشاركت 66 شخصية رسمية تمثل دولاً ومنظمة فِيْ النسخة الثامنة من التيكاد، ومن بين الحاضرين 20 رئيس دولة وحكومة، بحسب وزارة الخارجية التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد فِيْ بداية الندوة إن الشراكة اليابانية الإفريقية مهمة “فِيْ صياغة مقاربات عملية لمفهُوم التنمية الشاملة”، حيث “يمكن لشركائنا اليابانيين أن يساعدوا بخبراتهم وقدراتهم”. وأضاف أن اليابان حققت “نجاحا ملحوظا ويستحق النظر فِيْ أسبابها” حتى تتمكن “الشعوب الأفريقية من تحقيق آمال وتطلعات وأحلام الجيل الأول من القادة بعد الاستقلال”.

وعلى هامش القمة وقع سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي وإيشيرو كاشيتاني مدير عام تويوتا تسوشو اليابانية مذكرة تفاهم ثنائية.

وتهدف المذكرة إلَّى إعداد مجموعة من المشاريع الثنائية فِيْ تونس فِيْ مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلَّى مشاريع فِيْ قطاع قطع غيار السيارات وأخرى فِيْ المجال الصحي وتحويل المواد الأولية.

أكد وزير الاقتصاد سمير سعيد أن بلاده تتميز بالكفاءات البشرية التي تعتبر عَنّْصرا أساسيا فِيْ نجاح الاستثمارات.

وأكد سعيد فِيْ تصريحات للعين الإخبارية أن بلاده تراهن على إفريقيا اليوم أكثر مما تراهن على أوروبا، موضحًا أن مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية يمثل فرصة لمناقشة التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة ودفع المناقشات حول التبادلات التجارية إلَّى الأمام. بين بلاده واليابان.

وأكد أن تونس اقترحت 47 مشروعا فِيْ القطاعين العام والخاص.