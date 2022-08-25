قمة “تيكاد 8”.. هل تنعش اقتصاد تونس

تجري الاستعدادات على قدم وساق فِيْ تونس لإنجاح القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية فِيْ إفريقيا “تيكاد 8” التي ستبدأ يومي 27 و 28 غشت.

يمثل مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية “تيكاد 8″، الذي سيعقد فِيْ العاصمة التونسية، فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.

أطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية (تيكاد) فِيْ عام 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين والشركاء الأفارقة ورفع التحديات التي تواجه القارة.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة مؤتمر TICAD 8، الذي سيعقد يومي 27 و 28 أغسطس، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان والقارة الأفريقية.

أشرفت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، مساء اليوم الخميس، على جلسة عمل وزارية مخصصة لبحث عدد من الاتفاقيات والمحاور التي سيتم تناولها خلال المنتدى الاقتصادي الأفريقي الياباني فِيْ قمة التيكاد.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية عقد هذا المنتدى، حيث سيتضمن لقاءات متعددة بين الفاعلين الاقتصاديين فِيْ إطار الشراكة بين مختلف الجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية العامة والخاصة.

كَمْا أشار رئيس الوزراء إلَّى أهمية الموضوعات المطروحة خلال المنتدى الاقتصادي الأفريقي الياباني، لا سيما تلك المتعلقة بدعم الاقتصادات الأفريقية على مستوى الابتكار التقني والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات، ودورها فِيْ تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

قال المتحدث الرسمي باسم “تيكاد 8” محمد الطرابلسي، إن تونس تتطلع إلَّى تحقيق نتائج إيجابية من خلال مؤتمر طوكيو، خاصة على مستوى صورة تونس فِيْ الخارج ومدى انعكاسها الإيجابي على المستوى الاقتصادي.

وأكد فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” أنه من المتوقع مشاركة 100 ممثل عَنّْ كبرى الشركات اليابانية فِيْ هذه القمة.

وأكد أن الدورة السابقة لـ “تيكاد” عقدت فِيْ كينيا، وشهدت آثارها على البلاد تطورا كبيرا فِيْ الاستثمارات، موضحا أن “تيكاد” هُو اجتماع رفِيْع المستوى للنظر فِيْ كَيْفَِيْة إنعاش الاقتصاد بعد تداعيات. كورونا وتحديات التنمية فى افريقيا.

وأشاد بأهمية العلاقات الثنائية والتعاون المالي بين تونس واليابان.

خلاص

يرى مراقبو المشهد الاقتصادي التونسي أن التيكاد ستكون فرصة لإنعاش الاقتصاد التونسي واستعادة ثقة المستثمرين.

شدد أستاذ الاقتصاد التونسي رابح بوراوي على أن تونس باستضافتها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تسعى للعب دور اقتصادي قاري محوري.

وأوضح فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز” أن هذا المؤتمر سيكون نقطة انطلاق للاستثمارات اليابانية فِيْ منطقة شمال إفريقيا، مضيفا أن عقد هذا المؤتمر فِيْ تونس سيكون له أثره على مستوى التحسن فِيْ الاقتصاد التونسي الذي تُعرف بمعدلات النمو المنخفضة ومعدلات التضخم المرتفعة، الأمر الذي سيجعل تونس تتموضع فِيْ الساحة الاقتصادية الدولية كوجهة استثمارية.

وأشار إلَّى أن اليابان تعتبر تونس بوابة للقارة الأفريقية حيث المنافسة مع القوى الدولية للاستثمار فِيْها شرسة.

وتوقع أن تكون تونس بدورها قد أعدت مشاريع لعرضها على الجانب الياباني فِيْ إطار الشراكة الثنائية بين البلدين.

81 مشروعا

على صعيد متصل أكد رئيس الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة الهادي بن عباس أنه تم اختيار 81 مشروعا لعرضها على الجانب الياباني خلال أعمال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فِيْ إفريقيا (تيكاد). 8) فِيْ 27 و 28 أغسطس.

وأضاف الهادي بن عباس، فِيْ تصريحات إعلامية، أن معظم المشاريع التي تم اختيارها هِيْ فِيْ مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلَّى أن الاختيار كان صارما.

وأشار بن عباس إلَّى أنه من بين المعايير التي تم تبنيها فِيْ الاختيار، يجب أن يكون المشروع قائمًا على الأرض، وليس نظريًا، واحترامًا للبيئة، وله تأثير اجتماعي، وله أفق.

وأشار إلَّى أن هذه المشاريع تتوافق مع تطلعات المستثمرين اليابانيين الذين يركزون استثماراتهم على شرطين أساسيين الجودة والشفافِيْة.

وأوضح أيضًا أن الاستثمارات اليابانية لن تبدأ فورًا بعد قمة التيكاد، كَمْا يفكر اليابانيون جيدًا قبل الانخراط فِيْ الاستثمارات.

رئيس وزراء اليابان غائب

يشار إلَّى أن وزير الخارجية الياباني من المنتظر أن يترأس وفد بلاده الذي يضم رجال أعمال خلال المؤتمر، بعد إصابة رئيس الوزراء الياباني بفِيْروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، فِيْ بيان، إنه عقب إعلان إصابة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بفِيْروس كورونا، يواصل الجانبان التونسي والياباني مشاوراتهما بشكل فعال لضمان أفضل ظروف النجاح. الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فِيْ أفريقيا.

وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء الياباني أكد، بحسب بيان صادر عَنّْ الحكومة اليابانية، “مشاركته عَنّْ بعد فِيْ كافة أعمال الندوة”، مؤكدا فِيْ هذا الصدد الأهمية التي توليها اليابان لنجاح “تيكاد 8”. “الندوة التي قال إنها ستمثل الإطار الأمثل للمناقشات، على أعلى مستوى ولأول مرة بعد جائحة كوفِيْد -19، حول مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا واليابان والآليات الملموسة لتعزيزها و ضمان استدامتها.

وبحسب وزارة الخارجية، أكد رئيس الوزراء الياباني أن ندوة “تيكاد 8” تمثل فرصة لإعادة تأكيد التزام اليابان بالبقاء شريكًا نشطًا واستراتيجيًا لأفريقيا.

وأكدت وزارة الخارجية “استعداد تونس التام” لاستضافة “تيكاد 8” وإنجاح فعالياته المختلفة بالتنسيق الكامل مع الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي ومختلف الأطراف المشاركة فِيْ المنظمة، حتى تكون هذه الندوة الدولية. ستكون “علامة فارقة على طريق الشراكة الأفريقية اليابانية والأفريقية الأفريقية ودفعة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فِيْ تونس.

يأمل التونسيون فِيْ تحقيق نتائج جيدة فِيْ مجالات الصحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة بأكثر من 80 مشروعًا بقيمة 2.7 مليار دولار.