قمة جدة.. هل تنقذ شعبية بايدن من نار البنزين

توقع كبير مستشاري أمن الطاقة فِيْ وزارة الخارجية الأمريكية زيادة إمدادات النفط الخام فِيْ الأسواق العالمية.

قال مبعوث أمريكي كبير لأمن الطاقة يوم الأحد إن أسعار البنزين الأمريكي من المرجح أن تنخفض أكثر نحو 4 دولارات للجالون، بعد كسر حاجز 5 دولارات للغالون هذا العام لأول مرة فِيْ التاريخ.

ستجتمع أوبك +، التي تضم أيضًا روسيا، فِيْ الثالث من أغسطس المقبل.

توقع عاموس هُوشستين، كبير مستشاري أمن الطاقة فِيْ وزارة الخارجية الأمريكية، أن أكبر منتجي النفط فِيْ الشرق الأوسط سوف يتخذون خطوات لزيادة إمدادات الخام فِيْ الأسواق العالمية.

أكد وزراء ومسؤولون فِيْ السعودية، أمس، أن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفق منطق السوق وضمن تحالف أوبك +، بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة تاريخية إلَّى المملكة.

كانت رحلة بايدن إلَّى المملكة مثيرة للجدل فِيْ الداخل، لكن أسعار البنزين شبه القياسية تشكل أيضًا خطرًا سياسيًا.

شعبية بايدن

غذت أسعار البنزين المرتفعة التضخم فِيْ الولايات المتحدة والعالم، مما أدى إلَّى تراجع دعم بايدن فِيْ استطلاعات الرأي مع توجهه إلَّى انتخابات الكونجرس الحاسمة فِيْ نوفمبر.

ومع ذلك، فإن مسؤولي البيت الأبيض واثقون من أن جهُودهم الدبلوماسية ستساعد فِيْ تقدم المحادثات عَنّْدما يعقد أعضاء أوبك + اجتماعهم المقبل.

ارتفعت أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلَّى أكبر زيادة سنوية فِيْ التضخم فِيْ 40-1 / 2 سنة ودعم تحرك مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلك ارتفع 1.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0 بالمئة فِيْ مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة. أسعار المستهلكين آخذة فِيْ الارتفاع، مدفوعة بالضغوط على سلاسل التوريد العالمية والتحفِيْز المالي الهائل من الحكومات فِيْ وقت مبكر من جائحة COVID-19.

أدت الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا، والتي تسببت فِيْ ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلَّى تفاقم الوضع.

وقال الرئيس الأمريكي إن أرقام التضخم لشهر يونيو / حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول”.

أظهر تقرير من الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة متواضعة فِيْ الفترة من منتصف مايو إلَّى منتصف يوليو، فِيْ حين كافح البنك المركزي لكبح التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40. سنوات.

أصدر البنك أحدث تقرير له لمراقبة حالة الاقتصاد حيث يمضي قدماً فِيْ رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بهدف كبح التضخم ولكن أيضًا يثير المخاوف من حدوث ركود.

خلال قمة جدة للأمن والتنمية. أشارت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلَّى أهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، خاصة فِيْ ظل الأزمة الحالية فِيْ أوكرانيا وتداعياتها، مؤكدين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واتفق الطرفان على التشاور بانتظام حول أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير والطويل، وكذلك العمل معًا كشركاء استراتيجيين فِيْ مبادرات التحول فِيْ مجال المناخ والطاقة، مع الإشادة بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية فِيْ مستقبل الطاقة.