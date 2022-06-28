قمة جديدة للروبل مقابل الدولار واليورو.. عملة روسيا تتحدى العقوبات

يسير الروبل الروسي عكس التوقعات فِيْ ظل العقوبات القاسية على اقتصاد موسكو، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

تستمر العملة الروسية فِيْ الوصول إلَّى مستويات قياسية مقابل العملات الأجنبية، على الرغم من تخلف موسكو عَنّْ سداد ديون وتشديد العقوبات من قبل مجموعة الدول السبع والولايات المتحدة.

وصل الروبل الروسي إلَّى مستوى مرتفع جديد فِيْ أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء، حيث ساعدته القيود على تحركات رأس المال ومدفوعات الضرائب فِيْ نهاية الشهر التي عوضت تأثير البيانات الغربية التي تقول إن روسيا تخلفت عَنّْ سداد السندات الدولية.

أصبح الروبل أفضل العملات أداءً فِيْ العالم هذا العام، مدعومًا بإجراءات الطوارئ التي اتخذتها السلطات لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنوة إلَّى أوكرانيا.

وفِيْ أعلى مستوى للجلسة، بلغ الروبل 50.61 مقابل الدولار فِيْ سوق موسكو للمرة الأولى منذ أواخر مايو 2015. وقفز إلَّى 54.40 مقابل اليورو، وهُو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.

وفقًا لرويترز، فِيْ الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل بنحو 3٪ إلَّى 51.88 مقابل العملة الخضراء وأكثر من 2.5٪ مقابل اليورو عَنّْد 54.677.

سداد الديون

تخلفت روسيا عَنّْ الوفاء بالتزاماتها بعد العقوبات التي عزلتها فعليًا عَنّْ النظام المالي العالمي، وفقًا للبيت الأبيض ووكالة الائتمان موديز. لكن الكرملين، الذي لديه عائدات من النفط والغاز لسدادها، اتهم الغرب بدفعه بشكل مصطنع إلَّى التخلف عَنّْ السداد، وفقًا لمجلة فوربس.

يعود آخر تخلف روسي عَنّْ سداد الديون الخارجية إلَّى عام 1918 عَنّْدما قرر زعيم الثورة البلشفِيْة فلاديمير لينين عدم الاعتراف بالقروض التي أخذها النظام القيصري السابق.

قد يكون الاتجاه الصعودي للروبل محدودًا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن التأثير القوي للروبل على عائدات روسيا من بيع السلع فِيْ الخارج مقابل العملات الأجنبية.

قال سبيربنك فِيْ مذكرة إن اللاعبين فِيْ السوق يرون أن المستويات الحالية جذابة لشراء العملة الصعبة، خاصة فِيْ ضوء التعليقات الأخيرة من المسؤولين الروس التي تشير إلَّى أن الروبل أصبح قويًا للغاية.

لن يكون للتخلف المعلن عَنّْ السداد تأثير كبير على الأوراق المالية الروسية، حيث كانت السندات الدولية متخلفة عَنّْ السداد منذ فترة طويلة، فِيْ حين أن سوق الدين الخارجي مغلق أمام روسيا، وفقًا لألكسندر أفونين، رئيس أبحاث الديون فِيْ بنك الاستثمار سينارا.

قد تضيف ذروة الفترة الضريبية لنهاية الشهر، والتي تتزامن مع هذا الأسبوع وتوجه المصدرين لتحويل أرباح الدولار واليورو إلَّى روبل، دعمًا قصير الأجل للعملة الروسية.

تجدر الإشارة إلَّى أن روسيا، منذ بدء ما أسماه رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، “العمليات العسكرية الخاصة فِيْ أوكرانيا”، تكافح من أجل الاستمرار فِيْ سداد 40 مليار دولار من السندات المستحقة، وسط عزلة شبه كاملة عَنّْ النظام المالي العالمي و خروج معظم الشركات نتيجة العقوبات الغربية.

عقوبات مجموعة السبع

واتفق زعماء مجموعة السبع على تشديد العقوبات على روسيا لتشمل دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع بسعر أعلى من سعر معين، بحسب البيان الختامي للقمة.

يهدف وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى منع موسكو من الاستفادة من نتائج الحرب التي تسببت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار النفط والغاز.

أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية، فِيْ تقريرها الشهري فِيْ يونيو، أن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت فِيْ مايو على الرغم من انخفاض الكَمْيات.

وقال زعماء مجموعة السبع “ندعو جميع الدول التي تشاطرنا الرأي إلَّى التفكير فِيْ الانضمام إلينا فِيْما نقوم به”.

وأشار قادة الدول السبع، وهِيْ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان، إلَّى عزمهم عقد مؤتمر دولي لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.