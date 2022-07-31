قمة طهران والتحالف الصعب.. قراءة تحليلية

وسلط المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الضوء على القمة الثلاثية في طهران بمشاركة روسيا وتركيا.

وفي دراسة تحليلية بعنوان “قمة طهران والتحالف الصعب” رصد المعهد إمكانية تحقيق تحالف ثلاثي بين طهران وأنقرة وموسكو في ظل تشابك وتداخل المصالح في العديد من الملفات الاستراتيجية.

لقاء ثلاثي

وذكرت الدراسة “استضافت العاصمة الإيرانية طهران قمة في 19 يوليو / تموز 2022 م. ج، التي جمعت الرئيس الإيراني مع نظيريه الروسي والتركي. عقد الاجتماع الثلاثي في ​​سياق عملية أستانا لحل الصراع السوري. الأزمة، حيث قدمت الأطراف الثلاثة في خطاباتهم وبياناتهم الصحفية أهم اهتماماتهم السياسية والاقتصادية والأمنية.

ألقت التطورات الدولية والإقليمية المضطربة بظلالها على الحدث، حيث تنشغل روسيا بحربها ضد أوكرانيا، ووصلت مفاوضات إيران مع القوى الغربية بشأن ملفها النووي إلى طريق مسدود، ويبدو أن تركيا هي الطرف الوحيد الذي يركز على الملف السوري. الذي يفترض أن يكون سبب اجتماع الأطراف الثلاثة.

حملة عسكرية

تمحور الاقتراح التركي حول الحملة العسكرية التي هددت بشنها شمال سوريا منذ شهور. كانت نتائج اللقاءات الثنائية لمجالس التعاون الإيراني – التركي والإيراني – الروسي أكبر من نتائج القمة الثلاثية حول سوريا، على العكس من ذلك، حتى جزء صغير منها متمثلاً في الحملة العسكرية التركية المحتملة، لم يكن كذلك. تم الاتفاق. بينما أكدت روسيا وإيران رفضهما، لم تعلن تركيا في المقابل التخلي عنها.

الأرشيف السوري

إضافة إلى الملف السوري، هناك قضايا أمنية أخرى تربط الأطراف الثلاثة التي لا تقل أهمية، مثل الهجرة غير الشرعية، والتهريب على الحدود الإيرانية التركية، وأنشطة المخابرات الإيرانية داخل تركيا. طهران بدورها لها اهتماماتها الأمنية، مثل قضية الأقلية الأذرية وعلاقة تركيا بتزايد القومية والانفصالية فيها، ناهيك عن السياسات المتباينة تجاه العراق وأذربيجان.

روسيا والناتو

أما بالنسبة لروسيا، باعتبارها قوة دولية، فلها دور في معظم القضايا الخلافية بين إيران وتركيا، حيث وقفت أحيانًا إلى جانب إيران وأحيانًا مع تركيا تجاه حدودها، بينما تراجع تركيا عن ذلك لخدمة مصالحكم. وعلى رأسها الملاذات الآمنة التي توفرها الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في الجماعات التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول لديها علاقات جماعية مع دول أخرى لديها أيضًا حسابات أمنية خاصة بها، والتي تأخذها الدول الثلاث في الاعتبار.

التشابك الجغرافي المكاني

لذلك، في ظل هذا التشابك الأمني ​​الجغرافي للاعتبارات الجغرافية، والتوجه التوسعي للأطراف الثلاثة، وتضارب المصالح والأولويات الأمنية، واستناداً إلى تجربة التنسيق الثلاثي لحل الأزمة السورية، فإن مشكلة هذا السؤال هي إلى ماذا إلى أي مدى يمكن أن يتبلور تحالف استراتيجي بين روسيا وإيران وتركيا

وسيتم تناول هذه القضية وتحليلها من خلال عدة محاور، أولاً الأولويات الأمنية التركية في سوريا، وثانيًا الأولويات الأمنية الروسية، وثالثًا الأولويات الأمنية الإيرانية. في النهاية، سيُظهر التقرير، عبر السيناريوهات المتوقعة، كيف أن هذه الأولويات الروسية والتركية والإيرانية لا تتقاطع إلا في أجزاء محددة، ويخلص إلى أن هذا التقارب الثلاثي من المرجح أن يكون خدمة وليس تحالفًا استراتيجيًا مستدامًا. يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).