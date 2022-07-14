قمة مجموعة I2U2 تطلق مبادرات حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة النظيفة

ستطلق قمة مجموعة I2U2 فِيْ اجتماعها الأول لقادتها، الخميس، مبادرات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة النظيفة فِيْ المنطقة.

وبحسب بيان صادر عَنّْ البيت الأبيض، فإن مجموعة I2U2، التي تضم دول الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، تهدف اليوم إلَّى تسخير حيوية مجتمعاتهم وروح المبادرة للقاء بعض أكبر الدول. التحديات التي تواجه العالم.

وأكد البيان أن المجموعة تركز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة فِيْ مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.

تعزيز الأمن الغذائي

وبحسب البيان، ستركز مبادرات المجموعة بشكل خاص على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة.

وأوضح، “فِيْ قطاع الأمن الغذائي، ستستثمر الإمارات ملياري دولار لتطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة عبر الهند”.

ستدمج هذه المجمعات التقنيات الذكية للحد من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبها، ستوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع وتسهل دمج المزارعين فِيْ الحدائق الغذائية.

ستتم دعوة القطاعين الخاصين فِيْ الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم خبراتهم وتقديم حلول مبتكرة تساهم فِيْ الاستدامة الشاملة للمشروع.

ستساعد هذه الاستثمارات فِيْ تعظيم إنتاج المحاصيل وبالتالي تساعد فِيْ معالجة انعدام الأمن الغذائي فِيْ جنوب آسيا والشرق الأوسط.