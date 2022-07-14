أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، أن الدولة تواصل نهجها الثابت فِيْ دعم كل خطوة نحو تعزيز التعايش وتعزيز التعاون المشترك البناء بين الدول. إيمانا منها بحق الشعوب فِيْ السلام والاستقرار والتنمية والازدهار وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، إن الشراكات وحدها هِيْ التي يمكنها التغلب على التحديات المترَابِطْة التي يواجهها العالم اليوم، وأهمها الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية.

وأضاف أن الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هُو السبيل الأفضل لتحقيق السلام والأمن والتقدم، خاصة عَنّْدما يكون لدى الحكومات والشعوب الإرادة لبناء الشراكات ومواجهة التحديات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة – خلال مشاركته عَنّْ بعد فِيْ قمة قادة مجموعة “I2U2” التي تضم الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهُورية الهند وإسرائيل “هذا هُو ما تجسد فِيْ المشاريع الأولى لرباعتنا، والتي ركزت على قطاعات الغذاء والزراعة الذكية، وطرق تخزين الطاقة والمناخ والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهِيْان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عَنّْ تمنياته بأن تكون الرباعية نموذجاً لمحبي السلام والازدهار، ودليلاً على الفرص العظيمة الضائعة. التي خلفتها الصراعات واهددها التطرف الأعمى على حساب الشعوب التي تتطلع إلَّى الحياة.

كَمْا شارك فِيْ القمة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهُورية الهند، ويئير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل.

فِيْما يلي نص خطاب الرئيس

“بادئ ذي بدء، أود أن أشكر دولة إسرائيل على استضافة هذه القمة الأولى لقادة مجموعة” I2U2 “… كَمْا أشكر قادة الولايات المتحدة والهند على مشاركتهم فِيْ أعمال القمة وفِيْ أعمالهم. الدعم المستمر لنجاح عمل المجموعة على جميع المستويات.

هذه القمة هِيْ دليل واضح على الفرص الكبيرة للتعاون بين الدول والاقتصادات ذات القيم والأهداف المشتركة التي تتمحور حول السلام والتسامح والازدهار.

ليس لبلداننا الأربعة حدود جغرافِيْة مشتركة، لكنها تلتقي فِيْ سعيها لتحقيق السلام وعملها المشترك لتحقيق الازدهار والازدهار.

نحن فِيْ دولة الإمارات نؤمن بأن الاقتصاد هُو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن والتقدم، خاصة عَنّْدما يكون لدى الحكومات والشعوب الإرادة والشجاعة لبناء الشراكات ومواجهة التحديات.

نعتقد أيضًا أن الشراكات وحدها هِيْ التي يمكنها التغلب على تحديات اليوم المعقدة والمتداخلة، وأهمها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ، والرعاية الصحية.

يتجسد هذا فِيْ المشاريع الأولى للمجموعة الرباعية، والتي ركزت على قطاعات الغذاء والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.

كَمْا أعرب عَنّْ تقديري لقادة دول المجموعة والفرق الفنية للدول الأربع على الإنجازات التي تحققت .. كَمْا أود التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية خلال الفترة القادمة لقطاعي البحث والتطوير. والرعاية الصحية والفضاء .. كَمْا أطالب بالبناء على نقاط القوة التي تمتلكها كل دولة من بلادنا فِيْ هذه القطاعات.

القادة الأعزاء …

أتطلع اليوم لقمة مثمرة .. والعمل معكَمْ ضمن مجموعة “I2U2” على المستوى الثنائي وضمن المحافل الدولية الأخرى … وأهمها “قمة مجموعة العشرين”. و “مؤتمر الأطراف” الذي ستستضيفه دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين العام المقبل.

آمل أيضًا أن تكون مجموعتنا الرباعية نموذجًا لأولئك الذين يحبون السلام والازدهار، ودليلاً على الفرص العظيمة الضائعة التي خلفتها الصراعات والتي أهدرها التطرف الأعمى على حساب الشعوب التي تتطلع إلَّى الحياة “.