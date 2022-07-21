قمح أوكرانيا الحبيس.. موسكو وكييف توقعان اتفاق ممر الحبوب الجمعة المقبل

سيجد ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية طريقها إلَّى المستهلكين حول العالم فِيْ غضون أيام قليلة، مع توقيع اتفاقية لاستئناف الصادرات عبر ممر آمن فِيْ البحر الأسود القريب.

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فِيْ بيان يوم الخميس إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون يوم الجمعة للتوقيع على اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة على البحر الأسود.

وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعلن فِيْ وقت سابق اليوم أنه ذاهب إلَّى اسطنبول، سيحضر حفل التوقيع مع أردوغان فِيْ قصر دولما بهجة فِيْ الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات بوساطة من تركيا والأمم المتحدة حول هذا الموضوع الحاسم للأمن الغذائي العالمي فِيْ الأيام الأخيرة، فِيْ حين أن أسعار المواد الغذائية آخذة فِيْ الارتفاع.

حوالي 25 مليون طن من الحبوب عالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية، مهددة من قبل الأسطول الروسي والألغام البحرية التي زرعتها كييف لمنع هجوم بحري من قبل موسكو.

أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح فِيْ العالم. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت عباد الشمس، لذا فإن التوصل إلَّى اتفاق لإنهاء حظر التصدير أمر حيوي للأمن الغذائي، خاصة بين البلدان النامية، ولاستقرار السوق.

وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بتفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات إمداد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.

لكن موسكو تلقي باللوم على أوكرانيا فِيْ ذلك، متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا الذي يشكل تهديدا لعمليات الشحن.

كَمْا انتقدت روسيا الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن الخاصة بها.

استمرت روسيا فِيْ تصدير الحبوب منذ بدء الحرب فِيْ 24 فبراير، لكن هناك نقصًا فِيْ السفن الكبيرة حيث يخشى العديد من المالكين إرسالها إلَّى المنطقة، فِيْ حين ارتفعت أيضًا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.

يجب أن يحدد أي اتفاق إطار عمل لمراحل أساسية مختلفة أولاً، سيكون إزالة الألغام من قبل “الأوكرانيين و / أو الأمم المتحدة”، ثم “تنزيل السفن، والذي يمكن القيام به تحت غطاء الأمم المتحدة”، و أخيرًا “تفتيش الشحنات” ومرافقة السفن، التي تطلبها روسيا، تريد أن تكون قادرة على التحقق من أن هذه التجارة لا تحتوي على أسلحة، بحسب إدوارد دو سان دوني، الوسيط فِيْ بلانتورو وشركاه، بحسب وكالة فرانس برس.