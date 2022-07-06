قمر الحج يصل تربيعه الأول فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل إلى وقت الربع الأول من الشهر الجاري في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، حيث سيكون ربع الطريق في مداره حول الأرض.

أعلى نقطة في السماء

وقالت الجمعية في بيان ان القمر سيرتفع اليوم الاربعاء ظهرا بالتوقيت المحلي وسيصل اعلى نقطة في السماء ويميل جنوبا قبل غروب الشمس ويبقى مرئيا حتى غروب الشمس منتصف الليل. ، الوقت المحلي.

وأضاف أن ذلك سيتبعه وصول القمر وقت الربع الأول من الشهر الجاري في الساعات الأولى من اليوم التالي الخميس الساعة 0514 بتوقيت مكة المكرمة، وسيقطع ربع المسافة في وقته. يدور في مدار. حول الأرض.

فترة الثلث الأول

وأشار إلى أنه خلال فترة الربع الأول يظهر القمر نصف مضاء والنصف الآخر مظلم، موضحا أنه الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بمنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والحفر وغيرها واضحة جدا. .. خاصة على طول الخط الذي يفصل بين جانب الضوء والجانب المظلم بسبب تداخل الضوء والظل مما يعطي رؤية ثلاثية الأبعاد.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة مع اقتراب اكتمال القمر، وبدلاً من ارتفاع القمر في المساء. يتأخر حتى تشرق مع غروب الشمس.