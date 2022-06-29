قمر توثق أجواء احتفالها بظهُور أول أسنان طفلتها.. ومتابعون يتفاعلون

احتفلت الفنانة اللبنانية قمر بظهُور أول أسنان لطفلها “لونا”.

ووثقت قمر أجواء الاحتفال التي توزع فِيْها الحلويات بحضور العائلة والأصدقاء حسب الرغبة، بمناسبة ظهُور أسنان المولود الأولى، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك من شارك فِيْ الاحتفال، وتحديداً فِيْ الصور. التي نشرها.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الصور “أخيرًا ظهرت أسنان لونا الأولى”.

كَمْا ظهرت قمر وهِيْ تحتفل بهذه المناسبة مع ابنتها، حيث ظهرت بإطلالة غير رسمية من خلال ارتداء الجينز الذي نسقته مع بلوزة قصيرة بيضاء. اختارت وشاحًا مناسبًا لمظهرها، ورفعت من خلاله خصلات قليلة من شعرها.

تلقى قمر رسائل تهنئة ومباركة من مشاهِيْر ومعجبيهم عبر إنستجرام، تغازل جمال ابنته التي أنجبتها قبل نحو تسعة أشهر، فِيْ الولايات المتحدة من رجل يدعى مهدي غندور.

كَمْا أشادوا بجمال قمر، معتبرين أنها استعادت خفة حركتها بسرعة قياسية، حيث كتب أحد المتابعين “هذه المرة تحاول قمر الاستمتاع بأمها لأنها لا تترك مناسبة بل تنشر اللحظات الجميلة التي مرت بها”. عَنّْ ابنتك “.

وأضاف آخر “أوه، هم محظوظون فِيْ البعض، وهم سعداء ومفتخرون ببعضهم البعض مدى الحياة. مبروك يا سنان النوني”. و “حبي يستحق ذلك، أحلى بكثير من الكعكة.” و “حبي ما احلى امك الله يحفظك اوه ويحفظك يا رب”. و “جمال فتاة لونا فوق الطبيعة، فهِيْ تبدو مثل الدمى الجميلة، كَمْ كانت تبدو جميلة وهِيْ جالسة على لوح شوكولاتة.”

وتساءل بعض المتابعين لماذا لم ينشر قمر الكثير من صور ابنه الأول جيمي معلقا “من المدهش أن نجله لم يحضر هذا الاحتفال”.

فِيْ غضون ذلك، نشر قمر فِيْديو قبل أيام له وهُو على الشاطئ يستمتع بإيقاعات أغنية تامر حسني “يا عيون”.

وفِيْ الفِيْديو، الذي ظهرت فِيْه بسعادة وهِيْ تتمايل على إيقاع الأغنية، ارتدت قمر فستانًا طويلًا فضفاضًا واعتمدت تسريحة شعر مضفرة، أظهرت جمال وجهها وتسبب فِيْ مقارنتها بعدد كبير من المتابعين بالفنانة. هِيْفاء وهبي.

وأشار عدد من المتابعين إلَّى أن قمر تعيش قِصَّة حب، من خلال هذا الفِيْديو، مما جعلها تتبنى هاشتاغ “عيون قمر”، لذا يرجح أن يكون هناك شخص عزيز على قلبها يرغب فِيْ تقديم هذه الأغنية لها.

قبل أيام، نشرت الفنانة اللبنانية صورة لابنها مع صورة أخرى لها وهِيْ طفلة، لتظهر الاختلاف أو مدى التشابه بينهما، وعلقت “الصورة الأولى لقمر القمر # لونا، الثانية صورة لي # لونا ️ شاهد التشابه، لكن اللون أجمل بكثير. “