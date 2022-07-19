قمر كالبدر.. وصفة لتبيض الوجه وتصفِيْته بمكونات طبيعية موجودة فِيْ مطبخك

تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة لتفتيح الوجه وتفتيحه، خاصة قبل الذهاب لحدث اجتماعي مهم، أو عند الخطبة أو الزواج، ورغم وجود العديد من كريمات التبييض فِيْ الأسواق، ومنها الكريمات باهظة الثمن والرخيصة، السبب الكثير من الأضرار التي تلحق بالجلد، واللجوء إلى الوصفات الطبيعية.

وصفة لتبييض وتصفِيْة الوجه

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير كبير على البشرة وتترك تأثيرًا واضحًا على لون البشرة، ومن هذه الوصفات ما يلي

وصفة الشوفان والكركَمْ

يعتبر كل من دقيق الشوفان والكركَمْ فعالين للغاية فِيْ تبييض البشرة، وإضافة الليمون إليهما يعطي نتائج أكثر فعالية، ويتم استخدام الوصفة على النحو التالي

المكونات

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة كركَمْ.

عصير ليمونة واحدة

طريقة التطبيق

تُمزج جميع المكونات وتخلط جيدًا حتى تتشكل عجينة سميكة.

يوضع هذا الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يجف تمامًا.

يتم غسل الوجه جيدًا من أثر الخليط.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل نتائج تبييض.

وصفة دقيق الأرز والحَلْيب

يعمل دقيق الأرز على تفتيح البشرة بشكل كبير، كَمْا يساعد الحَلْيب فِيْ ذلك، ويستخدم الخليط على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة حَلْيب.

طريقة التطبيق

يضاف الحَلْيب إلى الأرز ويقلب جيداً حتى تتشكل عجينة ناعمة.

يوضع القناع على الجلد ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع بأمان لأنها لا تؤثر سلبًا على البشرة.

وفِيْ نهاية المقال هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة دون قلق لأنها لا تسبب أي مشاكل للبشرة على عكس الكريمات الكيماوية ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات لهذه الوصفات.