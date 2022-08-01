قمر 14 بالنشا والكركَمْ تبييض فورى للجسم والأكواع والركب والبشرة وتحت الابطين وازالة السواد والتصبغات

هكذا يعمل قناع النشا والكركَمْ على تفتيح الجسم والبشرة، حيث يعتبر هذا الماسك من الكريمات الخطيرة التي جربتها العديد من الفتيات، وكانت ردود الفعل على النتائج التي حصلن عليها من استخدام القناع مذهلة. مشاكل الجلد والبشرة وتعالج العديد من الأمراض الجلدية المختلفة، ونوضح كل شيء عن هذه الوصفة بالتفصيل فِيْ السطور التالية من مقال اليوم.

طريقة تحضير قناع النشا والكركَمْ لتفتيح الجسم

المكونات المطلوبة –

ملعقة صغيرة من عسل النحَلْ الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركَمْ.

ماء الورد.

عصير ليمون.

خطوات وطريقة استخدام قناع نشا الكركَمْ –

خذ وعاءًا أو طبقًا صغيرًا وعميقًا وغير بلاستيكي، واخلط جميع المكونات معًا وميكروويف لمدة عشرين ثانية حتى تذوب المكونات وتختلط معًا.

بعد ذلك، اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها، سواء كانت الجلد أو المناطق الداكنة من الجسم، وزعي المزيج عليها ودلكي بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين أو ثلاث.

اتركي المعجون على المنطقة لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم افركيها ونظفِيْها بماء بارد أو فاتر، ثم جففِيْ ورطبي المنطقة جيدًا لتجنب الجفاف أو التشقق.

قناع الطحينة والحَلْيب لتفتيح البشرة والجسم

المكونات المطلوبة –

ملعقة طحينة.

نصف ملعقة حَلْيب.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركَمْ.

ربع ملعقة كبيرة زبادي.

خطوات تحضير وصفة الطحينة والحَلْيب لتفتيح الجسم –