قناة أبو ظبي توضح حقيقة إذاعة مباريات الأهلي في الدوري

كشفت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص حصولها على حقوق بث مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري.

وكتب الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة “تويتر” قنوات أبو ظبي الرياضية تنفي الشائعات حول حصول النادي الأهلي على حقوق إقامة مباريات بالدوري المصري.

وتابع “إنه يؤكد أنه لم يدخل في أي مفاوضات بشأن هذا على الإطلاق”.

توضيح قنوات أبو ظبي الرياضية تنفي الإشاعات حول حصولها على حقوق مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري. ويؤكدون أنهم لم يدخلوا في أي مفاوضات بهذا الشأن.

– قناة أبو ظبي الرياضية (ADSportsTV) 27 يوليو 2022

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن حصول تلفزيون أبوظبي على حقوق بث مباريات النادي الأهلي إثر قرارات شركة الإنتاج الإعلامي بالنادي.

ومن بين القرارات التي اتخذها بدء مفاوضات مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق البث لمباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

وذلك بالتنسيق والموافقة المسبقة من قبل مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق لتحقيق العائد الاقتصادي المناسب لشعبية وتاريخ الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري المقاصة، الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة في اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.