قناة الأهلي تعلن موعد عودة أكرم توفيق

أعلن النادي الأهلي، موعد عودة أكرم توفيق، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، بعد تعافيه من الإصابة.

وكشفت قناة الأهلي، الثلاثاء، أن أكرم توفيق، لاعب كرة القدم الأول لفريق الأهلي، سيحضر تدريبات مجموعة ريد كاسل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره سموحة، في إطار اليوم الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة البداية الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة، 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1130 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يحتل فريق الأهلي الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة.