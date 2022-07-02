قناة الأهلي تفتح النار على منتقدي سواريش ..فيديو

فتحت قناة الأهلي النار على انتقادات للبرتغالي ريكاردو سواريس المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول، وصدت الحملات المنظمة ضده.

الخميس الماضي تعاقد النادي الأهلي مع البرتغالي سواريز للعامين المقبلين والمباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وقال أمير هشام مقدم برنامج “الترند” على قناة الأهلي “سندافع عن البرتغالي ريكاردو سواريس ضد أي انتقادات أو حملة منظمة ولن نسكت حيال ذلك”.

وتابع “نظام الأهلي سيكون حائطًا للمدرب الجديد ضد أي هجوم يتعرض له، وسندافع عنه بكل قوتنا في الفترة المقبلة”.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بتروجيت، على ملعب السلام وي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر.

أمير هشام بدأت بعض البرامج تنقطع في المدرب الجديد للأهلي … #اتجاه# يارب 📺

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– قناة الأهلي – قناة الأهلي (AlAhlyTV) 2 يوليو 2022