قناة الأهلي تهاجم اللاعبين بعد مباراة المقاصة ” مش عايزين يلعبوا”

بقلم نيرة سعيد

انتقد نجم الأهلي السابق شريف عبد المنعم، أداء لاعبي الأحمر خلال مباراتهم ضد مصر المقاصة، والتي أقيمت على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

وتمكن الأهلي من الفوز على حساب مصر المقاصة بهدف واحد فقط سجله عليو ديانج.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحاته على قناة الأهلي “لا نريد تكرار نبرة التعب والتوتر حتى لا يصدقها اللاعبون”.

وتابع “هذا المستوى السيئ ليس بسبب التعب، ولاعبي الأهلي كأنهم لا يريدون اللعب”.

وأضاف “اللاعبون القادرين على التحكم في الكرة وأسلوب المباريات يجب أن يحصلوا على كل الفرص”.

وتابع “لأنهم سيغيرون شكل الفريق، فلماذا لا يقلبون الكرة داخل الملعب واللاعبون متعبون لماذا لا تدفع لوليد سليمان يمكنه أن يصنع الفارق دائمًا”.

وتابع “الجمهور يحضر المباريات من أجل إمتاع فريقهم، لكنها تصطدم بهذا المستوى. لقد لعبنا ضد الفرق الأضعف، وعلى الرغم من ذلك، سجلنا هدفين، كان من الممكن حساب أحدهما وتعقيد المباراة “.

وختم “سواريس يراقب اللقاء ويشعر أنه لا يفهم الظروف المحيطة به. لا أعرف ماذا يجب أن يفعل المدرب الآن. لا يزال في مرحلة تحديد قدرات الفريق”.