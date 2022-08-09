قناة الزمالك تُعلن التعاقد مع صفقة مدوية

أكد الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج الزمالك الذي تبثه قناة الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور أبلغهم بتوقيع عقد رفيع المستوى لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح أحمد جمال خلال عرض برنامج الزمالك على قناة الزمالك “أطلعنا المستشار مرتضى منصور على عقد بصفقة أفريقية قوية لتقوية صفوف الفريق”.

وأضاف “الزمالك استطاع أن يوقع صفقة أفريقية، لاعب قوي جدا وماهر جدا في مركزه، نجم كبير وإضافة رائعة للفريق الموسم المقبل”.

وختم “الصفقة تمت، وبقي العقد في درج رئيس النادي، والإعلان سيصدر في نهاية الموسم، أو حسب وجهة نظر المستشار مرتضى منصور”.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 900 مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.