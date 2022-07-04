قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي فِيْ تاريخها بـ 7 مليارات دولار

أعلن رئيس هِيْئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن الإحصائيات الملاحية فِيْ القناة خلال العام المالي 2022/2022 كانت جديدة وغير مسبوقة طوال تاريخ القناة، محققة أعلى صافِيْ حمولة سنوية للقناة المالية. عام 1.32 مليار طن، وأعلى عائد مالي سنوي قدره 7 مليارات دولار. ، متجاوزة جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2022/2022 رصدت زيادة كبيرة فِيْ عدد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت 22032 سفِيْنة خلال تلك الفترة مقابل 19047 سفِيْنة خلال العام المالي 2022/21 بفارق قدره. 2985 سفِيْنة بزيادة 15.7٪.

وبلغ إجمالي صافِيْ الحمولات المارة بالقناة 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2022/2022 مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2022/21 بفارق 130 مليون طن وبزيادة قدرها 10.9٪.

وأشار إلَّى أن زيادة عدد وأطنان السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2022/2022 ساهم فِيْ تحقيق طفرة كبيرة فِيْ إيرادات القناة بالدولار، محققة أعلى عائد مالي سنوي فِيْ تاريخ القناة. 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار بنسبة 20.7٪.

وأكد رئيس الهِيْئة أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال السنة المالية هِيْ تتويج لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهِيْئة فِيْ استقطاب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس. وانعكاس لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلَّى زيادة المدخرات التي حققتها قناة السويس. مقارنة بالطرق البديلة فِيْ ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن وأسعار الشحن، وارتفاع أسعار النفط، والتغير فِيْ خريطة التجارة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلَّى أن إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2022/2022 سجلت أعلى إيرادات شهرية فِيْ تاريخ القناة خلال شهري يونيو ومايو 2022، وسجل شهري أبريل ومايو من العام الجاري أعلى صافِيْ أحمال شهرية. عبر تاريخ القناة.