قناة السويس تحقق إيرادات 744.8 مليون دولار فِيْ أغسطس 2022

أعلنت هِيْئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن عائدات القناة بلغت 744.8 مليون دولار فِيْ أغسطس.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.

كَمْا يتم تمويل المشروعات الجديدة لقناة السويس من عائدات الهِيْئة، داعيا وسائل الإعلام المصرية إلَّى إيضاح الحقائق للمصريين لمواجهة حملات الشك الكيدية حول إنجازات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوحدات البحرية الجديدة بهِيْئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحري لهِيْئة قناة السويس، حيث تعزز الوحدات البحرية الجديدة منافسة قناة السويس وتواكب التطور التكنولوجي فِيْ مجال قناة السويس. تصنيع الوحدات المساعدة.

من جهته أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات سنوية فِيْ تاريخها خلال العام الماضي، حيث سجلت الحركة الملاحية خلال عام 2022 أعلى معدل فِيْ عدد السفن. بزيادة قدرها 16٪ عَنّْ العام السابق، والعائد بالدولار 7 مليارات دولار، بزيادة 19٪ عَنّْ العام السابق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن عائدات قناة السويس تتزايد كل يوم والسبب فِيْ ذلك هُو قناة السويس الجديدة.