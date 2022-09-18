قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع أنواع السفن 15% فِيْ 2023

كشف رئيس هِيْئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، عَنّْ زيادة رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15٪ خلال عام 2023، بينما أجور عبور كل من سفن الصب الجاف وسفن الشحن. زيادة عدد السفن السياحية بنسبة 10٪ بشرط أن يبدأ تنفِيْذ الزيادة المخطط لها فِيْ البداية. من يناير أوائل العام المقبل.

وأكد الفريق ربيع، فِيْ بيان، حرص الهِيْئة على تطبيق استراتيجية تسعير وتسويق متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهِيْئة وعملائها، وتأخذ فِيْ الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة من خلال آليات واضحة تشمل اعتمادا على الوفورات التي حققتها القناة للسفن العابرة، بالتكامل مع المطبوعات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهِيْئة. حسب المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة مما يسمح بإجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فِيْ حال تغير ظروف سوق الشحن.

وأضاف أن ذلك سيمكن من توفِيْر الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على قيادة القناة وتجعلها الخيار الأفضل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.

أسباب الزيادة

وتعليقًا على أسباب زيادة رسوم العبور للسفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهِيْئة أن القرار يأتي فِيْ ضوء المتابعة المستمرة لتطورات السوق فِيْ قطاع النقل البحري والتي تراقب استمرار الارتفاع فِيْ فئات الإيجار اليومي لمعظم أنواع السفن إلَّى مستويات غير مسبوقة وتوقعات باستمرارها خلال العام المقبل، مستدل على ارتفاع القيمة الإيجارية لناقلات النفط الخام بنسبة 88٪ عَنّْ متوسط ​​عام 2022، وكذلك ارتفعت قيم إيجارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11٪ عَنّْ متوسط ​​عام 2022.

وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم السفن العابرة لقناة السويس يعتمد على عدة عوامل أبرزها متوسط ​​أسعار أنواع السفن المختلفة، لافتاً فِيْ هذا الصدد إلَّى الزيادات الكبيرة والمتتالية التي سجلها الشحن. الناقلات فِيْ الآونة الأخيرة، وخاصة سفن سفن الحاويات، مقارنة بما كانت عليه من قبل. قبل أزمة كورونا، وانعكس ذلك على توقعات الخطوط الملاحية بتحقيق أرباح تشغيلية عالية خلال عام 2023، فِيْ ظل استمرار تأثير أزمة تعطل سلسلة التوريد العالمية، وازدحام الموانئ العالمية، وتأمين خطوط الشحن لفترة طويلة. – عقود الشحن على مستويات عالية.

وأشار رئيس الهِيْئة إلَّى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة الرسوم، حيث استمر الارتفاع فِيْ أسعار النفط الخام فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط ​​أسعار الغاز الطبيعي المسال فوق المستوى. مستوى 30 دولار / مليون وحدة حرارية، يؤدي إلَّى ارتفاع متوسط ​​سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفورات. التي حققتها قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

وكشف الفريق ربيع عَنّْ ضرورة زيادة رسوم عبور السفن فِيْ ظل معدلات التضخم العالمي الحالية التي تزيد عَنّْ 8٪، الأمر الذي يؤدي إلَّى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتوفِيْر الخدمات الملاحية فِيْ القناة.

وأكد رئيس الهِيْئة أن هِيْئة قناة السويس تتبنى عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية المتغيرات فِيْ سوق النقل البحري وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال إصدار كتيبات ملاحية تتيح إجراء تعديلات فِيْ سياسات الرسوم فِيْ حال حدوث تغيير فِيْ ظروف السوق الملاحية من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق القناة فِيْها مدخرات تتناسب مع الرسوم بمنحهم معدلات تخفِيْض تصل إلَّى 75٪ من رسوم العبور العادية لفترات محددة حسب متطلبات السوق، بالإضافة إلَّى التخفِيْضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة) والتي تبلغ 74 النسبة المئوية للرسوم حسب ظروف السوق الملاحية وقت تقديم العميل لطلب التخفِيْض للسفن العاملة على مسارات لا تحقق القناة فِيْها وفورات تتناسب مع الرسوم.