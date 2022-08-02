قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري فِيْ تاريخها بـ 704 ملايين دولار

قال أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عائدات القناة بلغت 704 ملايين دولار فِيْ يوليو، وهِيْ أعلى إيرادات شهرية فِيْ تاريخها.

وسجلت القناة زيادة فِيْ حركة الملاحة، حيث عبرت 2103 سفن خلال شهر يوليو، بزيادة تجاوزت 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال رئيس هِيْئة قناة السويس، إن عدد ناقلات النفط ارتفع فِيْ يوليو الماضي بنسبة 60٪، ليحقق أعلى عائد شهري لناقلات البترول على الإطلاق 153 مليون دولار.

حققت قناة السويس عائدات بلغت 7 مليارات دولار بزيادة 21٪ عَنّْ العام المالي السابق.

هذه الإيرادات السنوية هِيْ الأعلى فِيْ تاريخ القناة، وذلك بسبب زيادة عدد وأطنان السفن العابرة خلال العام المالي 2022/2022.

بلغت عائدات القناة 5.8 مليار دولار فِيْ السنة المالية 2022/2022.