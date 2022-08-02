قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري فِيْ تاريخها 704 ملايين دولار

سجلت إيرادات قناة السويس فِيْ يوليو الماضي أعلى إيرادات شهرية فِيْ تاريخها بلغت 704 ملايين دولار.

حققت قناة السويس المصرية أعلى إيرادات سنوية فِيْ تاريخها، حيث بلغت 7 مليارات دولار، خلال العام المالي 2022/2022.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن الإحصائيات الملاحية فِيْ القناة خلال شهر يوليو 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة، محققة أعلى معدل عبور شهري فِيْ تاريخ القناة، والذي بلغ إلَّى 2103 سفِيْنة، وأعلى حمولة شهرية صافِيْة فِيْ تاريخ القناة 125.1 مليون طن. انعكست الزيادة فِيْ إيرادات القناة، لتسجل أعلى إيرادات شهرية فِيْ تاريخها، والبالغة 704 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهِيْئة أن الحركة الملاحية فِيْ القناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفِيْنة من كلا الاتجاهِيْن مقارنة بعبور 1670 سفِيْنة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفِيْنة، و بزيادة قدرها 25.9٪، وبلغ إجمالي صافِيْ الحمولات 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بزيادة 18.2٪.

وأضاف الفريق ربيع أن إيرادات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي بلغت 704 ملايين دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار بزيادة 32.4٪.

وأشار رئيس الهِيْئة إلَّى ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر تموز (يوليو) 2022 من طفرة كبيرة فِيْ معدلات عبور أنواع مختلفة من السفن مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفع عدد ناقلات النفط بنسبة 60.2٪ إلَّى تحقيق أعلى عائد شهري لناقلات النفط على الإطلاق، والبالغ 153 مليون دولار. ارتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31٪، محققة أعلى عائد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال فِيْ تاريخ القناة، والبالغ 52 مليون دولار، فِيْما زادت السفن السائبة بنسبة 21٪، محققة أعلى عائد شهري للكَمْيات الكبيرة. السفن فِيْ تاريخ القناة بقيمة 121 مليون دولار. ارتفعت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8٪، محققة ثاني أعلى عائد شهري قدره 314 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن إحصاءات الملاحة خلال شهر يوليو سجلت أعلى عائد يومي فِيْ تاريخ القناة وثاني أعلى صافِيْ حمولة يومية فِيْ تاريخ القناة، حيث عبرت 85 سفِيْنة قناة السويس فِيْ ذلك اليوم من كليهما. الاتجاهات، بإجمالي الحمولة الصافِيْة اليومية. 5.6 مليون طن محققة أعلى عائد يومي فِيْ تاريخ القناة بلغ 31.8 مليون دولار.