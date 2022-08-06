قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن فِيْ تاريخها

سجلت قناة السويس، اليوم السبت، 6 أغسطس 2022، أعلى معدل عبور يومي لسفن عابرة فِيْ تاريخها، حيث تعبر 89 سفِيْنة من كلا الاتجاهِيْن دون انتظار.

قال رئيس هِيْئة قناة السويس أسامة ربيع، إن القناة شهدت عبور 89 سفِيْنة من كلا الاتجاهِيْن دون انتظار، بحمولة صافِيْة إجمالية 5.2 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة للقناة من الشمال 44 سفِيْنة بحمولتها الصافِيْة 3 ملايين طن، فِيْما عبرت 45 سفِيْنة من اتجاه الجنوب فِيْ المسار الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولة صافِيْة 2.2 مليون طن.

وأوضح رئيس الهِيْئة أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، حيث ارتفع متوسط ​​العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفِيْنة قبل مشروع القناة الجديدة إلَّى 62 سفِيْنة. السفن حاليا.

قناة السويس الجديدة

وأكد رئيس الهِيْئة أن الأرقام القياسية التي سجلتها الحركة الملاحية فِيْ القناة لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديد الذي نجح فِيْ زيادة طاقة القناة ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والقادمة. من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواصات الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو البناء للاستفادة من وفورات الحجم.

سفن عملاقة

توجهت سفِيْنة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING PISCES، حمولتها الإجمالية 202 ألف طن، من الشمال، السبت 6 أغسطس، فِيْ رحلتها القادمة من المملكة المتحدة إلَّى سنغافورة.

قادت سفِيْنة الحاويات التي ترفع علم هُونغ كونغ، OOCL SCANDINAVIA، القافلة الجنوبية، بحمولتها الإجمالية 220 ألف طن، فِيْ رحلتها التالية من سنغافورة إلَّى المملكة المتحدة.

يشار إلَّى أن حركة الملاحة فِيْ القناة سجلت، السبت 6 أغسطس، عبور مختلف أنواع السفن العملاقة، حيث عبرت 23 سفِيْنة حاويات و 23 سفِيْنة سائبة، إضافة إلَّى عبور 24 سفِيْنة شحن عامة ومتعددة الأغراض. وأنواع أخرى وعبور 14 ناقلة نفط و 3 ناقلات. للغاز الطبيعي المسال.