قناة الكأس تعلنها بن شرقي في قطر خلال أيام

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات القليلة الماضية، أن المغربي الدولي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، يقترب من المغادرة إلى أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على موقع التدوين المصغر للتواصل الاجتماعي “تويتر” “اللاعب المغربي أشرف بن شرقي اقترب من اللعب في دورينا وسيصل الدوحة في غضون أيام لإغلاق العقد. . “

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أن بن شرقي لن يجدد عقده مع الزمالك وقرر خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم أن مباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة لأشرف بن شرقي.

وتابع “يتمتع اللاعب بمستوى عالٍ مع الفريق ويقاتل بحماس في المباريات، ويريد إنهاء مسيرته مع الزمالك جيدًا، لأنه يحب الجماهير والإدارة”.