قناة مصرية مفتوحة تذيع مباراة ليفربول وسالزبورج

تستعرض كورة 365 تردد قناة مصرية مفتوحة ستذاع المباراة الودية المقبلة بين نادي ليفربول وسالزبورج النمساوي.

سيزور فريق ليفربول سالزبورغ النمساوي في “ريد بول أرينا”، الأربعاء المقبل، 27 يوليو، 2022 ليلاً.

تبدأ المباراة الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت قناة القاهرة والناس المصرية، أن مباراة ليفربول الودية المقبلة ستذاع على شاشتها الأربعاء المقبل.

تردد قناة القاهرة والناس على قمر نايل سات، التردد 11766، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي ؛ معامل التصحيح 6/5.

لعب ليفربول ثلاث مباريات ودية حتى الآن، وخسر مباراة واحدة ضد مانشستر يونايتد وفاز في مباراتين ضد كريستال بالاس ولايبزيغ.

مباراة الأربعاء هي مباراة ودية قبل الأخيرة لليفربول، قبل مبارزة مانشستر سيتي في درع الاتحاد الإنجليزي.

يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس.