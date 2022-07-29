قناص فيوتشر يوقع على عقود انضمامه للأهلي

أكدت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تمكن من الحصول على توقيع الدولي أحمد عاطف مهاجم فريق كرة القدم الأول لنادي المستقبل، لدعم صفوف العبقري الأحمر خلال التعاقدات الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن الأهلي تمكن من الحصول على توقيع نجم المستقبل بعد الاتفاق على كل تفاصيله الاقتصادية، لذا لم يكن هناك سوى انتهاء المفاوضات بين الفريق الأحمر والمستقبل، إما مقابل أموال أو إضافة لاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي يعتزم أيضا الدخول في مفاوضات جادة لضم اللاعب محمد رضا بوب لاعب خط الوسط المستقبلي، حيث أكد أنه في الساعات القليلة الماضية كان هناك تواصل من مسؤولي ريد كاسل مع اللاعب لإقناعه بذلك. ارتداء قميص عملاق القاهرة الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريس دفعة قوية في الساعات الماضية قبل المواجهة المتوقعة ضد نادي المقاولون العرب في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعافى مهاجم الأهلي صلاح محسن من إصابة في الآونة الأخيرة ليعود إلى دوره إلى جانب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب جينيو روجو، خلال المباراة القادمة أمام نادي المقاولون العرب، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد نادي مصر مكاسة.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم غد السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.