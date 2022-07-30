من الأشياء البسيطة وغير المكلفة التي يمكنك القيام بها لتجميل بشرة وجهك استخدام أقنعة الوجه. يمكنك استخدام جميع أنواع الفاكهة والنباتات وحتى التوابل لصنع أقنعة الوجه المصنوعة منزليًا. الكركَمْ هُو أحد التوابل الأكثر استخدامًا وشعبية التي نستخدمها جميعًا تقريبًا. قد تتفاجأ، لكن هذه التوابل المذهلة لا تستخدم فقط فِيْ الطهِيْ، بل يستخدمها أيضًا العديد من مصنعي مستحضرات التجميل والعناية الصحية فِيْ منتجاتهم. فِيْ هذا المقال نتحدث عن قناع الكركَمْ لتبييض البشرة.

لماذا قناع الكركَمْ فعال للبشرة

يعتبر الكركَمْ من التوابل القديمة فِيْ جنوب الهند، وله استخدامات عديدة. تُستخدم هذه التوابل لإضفاء نكهة على الأطعمة ولونها وتعتبر أعشاب طبية وتجميلية. يمكن استخدام الكركَمْ كعلاج منزلي لعلاج حب الشباب والأكزيما والصدفِيْة. يمكن أيضًا استخدام الكركَمْ لعلاج البشرة الجافة وعلاج التجاعيد حول العينين وإزالة الهالات السوداء حول العينين. يقلل الكركَمْ أيضًا من التهاب الجلد ويؤخر تلف الخلايا لأنه غني بمضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد فِيْ تقليل تراكَمْ الأصباغ وبالتالي تقلل الجلد.

لكن ما الذي يجعل الكركَمْ فعالا جدا لقد ثبت أن الكركَمْ يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات بسبب الزيت المتطاير والصبغة الصفراء أو البرتقالية التي تسمى الكركَمْين. الكركَمْين هُو مادة مغذية نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات والتي، وفقًا للبحث، يمكن مقارنتها بالعديد من الأدوية الموجودة فِيْ السوق، ولكنها على عكسها لا تسبب أي سمية.

قناع الكركَمْ للوجه ممتاز لتقشير بشرة الوجه ويمكن تحضيره بسهُولة فِيْ المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الناس يعانون من الحساسية بعد ملامسة الكركَمْ. لذلك، يوصى باختباره على منطقة صغيرة من بشرتك أولاً. قد تحتاج إلى استخدام الماء والصابون المعتدل لإزالة اللون الأصفر من بشرتك. احرصي على عدم سكب هذا القناع على ملابسك لأنه قد يتسبب فِيْ تلطيخها.

قناع الكركَمْ لتبييض البشرة

المواد المطلوبة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركَمْ.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.

ملعقة كبيرة عسل عضوي ومحَلْي وخام.

نصف ملعقة صغيرة من الحَلْيب أو الزبادي.

قطرة من زيت الليمون الأساسي الطبيعي أو عصير الليمون الطازج لمزيد من تبييض البشرة (اختياري)

كيفِيْة تحضير واستخدام هذا القناع