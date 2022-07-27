قناع النشا لتبييض البشرة وشد البشرة وتصغير المسامات نتيجة ستبهرك2022

نقدم لكَمْ قناع النشا لتبييض البشرة حيث تعتبر معجزة من الله فِيْ تبييض البشرة حيث تعاني كل النساء من مشاكل البشرة واسمرارها، وحيث يعتبر مزيج رديء وفعال للغاية من أول استخدام فوري دون تعب أو تكلفة، حيث تسعى كل فتاة للحصول على بشرة خالية من تصبغ وبقع داكنة وخالية من أي مشكلة لأنها مصدر جمالك وأناقتك، ويمكنك عمل أكثر من مزيج لتبييض بشرتك والحصول على نتائج مبهرة، والحمد لله مثل خليط النشا والليمون وغيرها الكثير، والآن سوف نقدمها لك من خلال موقع ثقافني ومقالنا هُو هذه الطريقة. قناع النشا لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد وتقليل المسام من أول استخدام فوري وتحدي 2022.

مكونات لصنع قناع النشا لتبييض وشد البشرة بطريقة مبهرة 2022

الآن سنتعرف على المكونات التي سنستخدمها لتحضير الخلطة بسهُولة وبدون أي مشكلة والحمد لله وهِيْ كالتالي –

ملعقتان كبيرتان من النشا.

زيت من ثلاث وردات.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة حَلْيب

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة من كريم فري أند لوفلي.

ماء الورد.

كيف تستعد

الآن سوف نقدم لك طريقة بسيطة للغاية لتحضير الخليط بسهُولة دون تعب أو تكلفة وبطريقة بسيطة للغاية وهِيْ كالتالي –

نقوم بإعداد وعاء عميق، نضع فِيْه النشا والحَلْيب والكريم Free and Lovely ونقلب المكونات شديدة الجفاف حتى تصبح متجانسة. ثم نضيف ماء الورد وزيت الورد شيئًا فشيئًا حتى نحصل على مزيج متجانس جدًا من جميع المكونات بطريقة متسقة. ثم أضيفِيْ عصير الليمون وزيت اللوز واستمري فِيْ التقليب حتى تمتزج بسهُولة فِيْ خليط كريمي ناعم وجاهز للاستخدام.

كيف تستعمل

نقدم لك الآن أسهل وأبسط طريقة لاستخدام المزيج على بشرتك بكل سهُولة وبدون مواد ضارة لبشرتك، وهِيْ كالتالي –

نغسل الجلد جيداً بالماء الدافئ حتى يصبح الجلد خالياً من الكريمات أو البودرة.

ثم نضع طبقة متساوية من الخليط على البشرة، تغطي الجلد بالكامل بالتساوي للحصول على أفضل النتائج.

اتركي المزيج على البشرة لمدة 5 إلى 15 دقيقة، ثم اغسلي الجلد جيداً.

كرر العملية ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج من هذا المزيج بسهُولة.

فوائد ماسك النشا لتبييض وشد البشرة فِيْ عام 2022 مؤثر وصعب للغاية

بعد ذلك سنتعرف على بعض فوائد ماسك النشا لتبييض البشرة والحصول على بشرة مثالية بطريقة بسيطة للغاية وهِيْ كالتالي –