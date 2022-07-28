قنبلة التبييض.. كريم الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

كريم الخميرة لتضخيم ونفخ الوجه وإزالة الرؤوس السوداء

نعلم جميعًا أن الخميرة لها استخدام واحد فقط، وهُو وضعها فِيْ المعجنات للتخمير، لكننا سنوضح لك استخدامًا آخر للخميرة، والتي تستخدم فِيْ وصفة لانتفاخ الخدين ونفخ الوجوه بسرعة هائلة، مع العلم أن معظم المنتجات التي تستخدم لتضخيم عظام الوجنتين لكنها تؤثر على الجلد ويبدو أن لديها العديد من المشاكل التي لم تكن موجودة أولاً، ولهذا لجأت الكثير من النساء إلى استخدام وصفات طبيعية آمنة مائة بالمائة، ولهذا السبب سوف نقدم لكَمْ وصفة رائعة لتضخيم الخدين وتسمين الوجه، ولمعرفة المزيد من المعلومات عليكَمْ المتابعة وقراءة باقي الفقرات التالية ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة لنفخ الخدين ونفخ الوجه

الجلد رقيق ويجب توخي الحذر عند وضع أي شيء عليه حتى لا يتعرض لظهُور حب الشباب مثل حب الشباب، مع العلم أن كثرة وضع المكياج يجعل البشرة مترهلة للغاية وسرعة ظهُور التجاعيد. والفتاة تبدو أكبر من عمرها، وعلامات الشيخوخة من أكثر الأشياء التي يخشونها فهِيْ تظهر مبكراً ولكن معنا لا تقلق بشيء، سنقدم لك وصفة سحرية ونتائجها فعالة وأنت لا أصدق مظهر الجلد بعد استخدام هذا الكريم، والآن نقدم لك مكونات وصفة الخميرة المذهلة هذه، وتتلخص المكونات فِيْ

ملعقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة من ماء الورد أو التي تحتاجها الكريمة.

خطوات تحضير الكريم واستخدامه فِيْ المنزل

جميع المكونات سهلة وبسيطة وموجودة فِيْ كل منزل، مع العلم أن طريقة التحضير سهلة للغاية ولا تستغرق الكثير من الوقت، ولكن لرؤية النتيجة الفعالة، يجب الاستمرار فِيْ دهن الكريم لمدة لا تقل عن الوقت. ثلاثة أشهر وهذه هِيْ خطوات التحضير

كل المكونات تأتي مع بعضها.

يقلب جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي.

يجب وضع الكريم فِيْ وعاء نظيف.

يجب غسل الوجه جيداً وتناول كَمْية مناسبة من الكريم ووضعها على الوجه بشكل متناسب

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة صنع كريم الخميرة لنفخ الوجه ونفخ الخدين وتبييض البشرة، هناك الكثير من الفتيات اللواتي يرغبن فِيْ وصفة تساعد فِيْ جعل الوجه ممتلئ الجسم وممتلئاً. مصنوعة من مكونات بسيطة وتساعد على جعل الوجه خالي من التجاعيد والعيوب، حيث يمكن استخدام وصفة الخميرة للمساعدة فِيْ جعل البشرة بيضاء من الاستخدام الأول وخالية من الشوائب والتجاعيد