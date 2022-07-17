قنبلة التبييض.. ماسك القهُوة والنشا المبهر لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

قناع من القهُوة والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع، تحتاج الفتاة فِيْ المرحَلْة الجامعية وما بعدها إلى العناية بالبشرة لأنها بعد ذلك تصل إلى مرحَلْة الزواج، وبداية حياة جديدة، ولهذا نقدم لكَمْ الوصفة السحرية والرائعة للحفاظ على البشرة، وليس شرط أن نستخدم الكريمات والوصفات للوجه فِيْ حالة وجود مشكلة معينة أو وجود تصبغ بالجلد وغيرها من المشاكل التي يواجهها الكثيرون. الفتيات من مختلف الأعمار، لأنه يجب العناية بالبشرة طوال الوقت وبدون انتظار ظهُور المشكلة، والبشرة، والنتيجة مبهرة، ما عليك سوى الاستمرار وقراءة بقية الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات ماسك القهُوة والنشا لتفتيح البشرة.

تحتوي القهُوة على العناصر الغذائية التي تفِيْد البشرة بشكل واضح وفعال، وفِيْما يتعلق بالنشا نقول بكل ثقة أنه لا يوجد مرطب أقوى من النشا، لأنه طبيعي وخالي من أي مادة يمكن أن تؤثر على البشرة، ولهذا نريد أن نفعل كل شئ فتيات تحب البدر ولا تعانين من اي مشكلة مهما كانت كبيرة او صغيرة لذا يجب الانتباه لكل كلمة فِيْ هذا المقال لانها ستوفر عليك حقا الكثير والكثير والآن هِيْا . سوف نقدم لكَمْ أبسط المكونات والوصفات الطبيعية الموجودة، وهذه الوصفة تتلخص فِيْ

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقة ونصف من القهُوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو ما يلزم للوصفة.

خطوات تحضير الوصفة للقهُوة والنشا لتفتيح البشرة

المكونات بسيطة وسهلة ولن تؤثر على البشرة بأي شكل من الأشكال، مع العلم أن هذه الوصفة لا تستغرق الكثير من الوقت فِيْ التحضير، والآن سوف نقدم لك خطوات تحضير هذه الوصفة الرائعة