قنبلة التفتيح السحرية.. كريم طبيعي من لبان الذكر ونشا الذرة وطريقة تحضيره وتطبيقه على الوجه

تحتوي علكة المضغ على الكولاجين الطبيعي، حيث تعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، حيث أن الكولاجين مكون فعال يساعد على تجديد شباب البشرة ويعطيها توهجًا جذابًا، ونجد الجسم أن العلكة تحتوي على الكولاجين الطبيعي و كَمْا أنه يحتوي على بعض مضادات الأكسدة، لذا يمكنك تضمينه فِيْ أي من الوصفات الطبيعية لمنح بشرتك عناية شاملة.

اللبان الطبيعي للذكور وكريم نشا الذرة

يعتبر مضغ العلكة مادة فعالة للبشرة الدهنية، حيث يعمل على إزالة الزيت من الجلد والقضاء على حب الشباب. ولتحضير كريم اللبان الطبيعي للرجال ونشا الذرة، سنحتاج فقط إلى بعض المكونات التالية للحصول على أفضل نتيجة طبيعية . كريم غني بالكولاجين.

المكونات

ملعقة كبيرة من علكة الذكور ويفضل أن تكون مطحونة.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

كوب ماء مغلي.

طريقة تحضير كريم اللثة الذكوري

أولاً نقع معلقاً من اللبان فِيْ الماء المغلي طوال النهار والليل.

ثانياً ثم عليك تصفِيْة البخور مع الحفاظ على الماء الناتج عن هذا النقع.

ثالثاً نضع ماء البخور الذكر فِيْ وعاء ونضيف ملعقة كبيرة من النشاء مع التحريك جيداً وهُو بارد.

رابعاً يوضع هذا الخليط على نار بطيئة مع التقليب المستمر.

خامساً عندما تحصل على خليط بقوام كريمي مناسب، أخرجه من على النار واتركه يبرد تماماً.

سادساً اغسلي وجهك جيداً قبل وضع الكريم، ثم افركي الخليط على وجهك ورقبتك

سابعاً ثم يترك هذا الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

ثامناً يستخدم هذا الكريم مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

فوائد وصفة الكولاجين الطبيعية للبشرة

يساعد على منح البشرة الرطوبة اللازمة.

علاج مشاكل الجلد.

يعمل على إزالة الدهُون الزائدة من الجلد وخاصة للبشرة الدهنية.

يشد البشرة ويمنحها النضارة والصفاء.

يزيل ترهل الجلد وعلامات الشيخوخة.

كريم البخور الطبيعي ونشا الذرة يساعد على تأخير ظهُور علامات الشيخوخة وترهل الوجه، حيث يقوم على شد الوجه وإزالة الشوائب والحصول على بشرة نقية تمامًا، ويمكن اعتباره روتينًا يوميًا للعناية بالبشرة بعد الإزالة. لتنظيفه بأي لوح تجلي، ستلاحظ ما ستحصل عليه فهُو مصنوع من نشارة الخشب والبرق.