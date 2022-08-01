قنبلة التفتيح.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال

تعد مشكلة تبييض وتفتيح البشرة والجسم من أصعب الأمور التي تواجه الكثير من النساء والفتيات اليوم، لأنه فِيْ هذا الطقس الحار تعاني معظم النساء من التسمير وظهُور البقع الداكنة على الجسم التي يصعب الحصول عليها. بواسطة. تخلصي منه، وبالتالي تلجأ بعض النساء إلى شراء منتجات تفتيح البشرة وتفتيحها والتي يوجد بعضها بأسعار وتكاليف باهظة، وبعض النساء يجربن العديد من وصفات تفتيح الوجه والجسم، وفِيْ هذا المقال سوف نعرض لك سحرًا وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة والجسم بسهُولة.

مكونات وصفة القرنفل وكريم الفازلين لتفتيح وتبييض البشرة والجسم

سنشرح لك واحدة من أفضل الوصفات التي تساعدك على التخلص تمامًا من البقع الداكنة والسمرة وإليكَمْ مكونات هذه الوصفة وهِيْ سهلة وبسيطة وغير مكلفة وموجودة فِيْ كل منزل وها هِيْ هذه المكونات موضحة أقل.

وعاء خلط.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

10 قطع قرنفل.

كَمْية كافِيْة من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

طريقة تحضير وصفة الفازلين وكريم القرنفل

وبعد لقائكَمْ فِيْ السطور السابقة حول المكونات التي نحتاجها، وهِيْ بسيطة للغاية، سنشرح طريقة التحضير بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد، وسنقدم لكَمْ نتائج فعالة من اللحظة الأولى. اول مرة.

أولًا، قم بإذابة ملعقتين كبيرتين من الفازلين فِيْ الميكروويف، ثم ضعيهما فِيْ الحاوية.

ثم نسحق القرنفل ونضيفه إلى الفازلين.

نضيف كَمْية كافِيْة من الماء حتى يصبح قوام الخليط كريمي.

يفضل تقشير البشرة أو الوجه قبل وضع الكريم، نضع الخليط على البشرة أو منطقة الجسم التي نريد تفتيحها.

ثم نغطيها بكيس ونترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة نصف ساعة.

اشطفِيْ بشرتك أو جسمك بالماء الفاتر وستلاحظين تفتيح ونضارة بشرتك وجسمك من المرة الأولى، كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع، مع الاستمرار فِيْ عمل مقشر للبشرة والجسم حتى تقومين بإزالته. الجلد الميت والخلايا.

أما بالنسبة لزيت الجلسرين للبشرة والجسم، فنستخدمه لترطيب البشرة بعد استخدام الوصفة.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، كيفِيْة صنع كريم الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة، حيث أن هناك العديد من الفتيات اللواتي يعانين من وجود الجلد البني ويبحثن عن طرق لتبييض بشرتهن.