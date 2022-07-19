قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لشد وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت فِيْ دقائق

كريم اللثة للرجال هُو أقوى كولاجين طبيعي لشد الجلد وإزالة التجاعيد. يعد الجلد المترهل أحد أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجهها العديد من النساء. يعود سبب ظهُور التجاعيد والترهلات إلى كثرة وضع المكياج لاحتوائه على مواد كيميائية تضر بالجلد، وكنا نرى فِيْ العصور القادمة أن التجاعيد التي تظهر تحت العينين أو فِيْ أي مكان على الوجه لدى النساء لقد تقدموا فِيْ العمر، لكننا الآن نرى هذه فِيْ الشباب الذين ما زالوا فِيْ العشرينات من العمر. ، وليس من الطبيعي استخدام المواد الصناعية لعلاج مشكلة نتجت عن تطبيق المنتجات الكيماوية، ولمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عليك المضي قدما وقراءة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات وصفة العلكة الذكورية لشد الجلد والقضاء على التجاعيد

لا يعرف الجيل الجديد عن علكة الرجال، وللأسف يجب أن يعرف الجميع الفوائد المستمدة من علكة الرجال المذهلة، وقد تم تضمينها فِيْ العديد من الوصفات المستخدمة فِيْ علاج مشاكل البشرة، لاحتوائها على مادة مهمة جدًا ما هُو الكولاجين مع العلم أن هذه المادة من أغلى المواد التي تساعد على شد البشرة وإعطائها نضارة لا مثيل لها، والآن نقدم لكَمْ وصفة لبان الرجال للتخلص من مشاكل البشرة

ملعقة ونصف من زيت اللبان.

ملعقة كبيرة جوز هند

ربع ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

القليل من زيت الأركان.

ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

كَمْية مسحوق البخور للذكور.

خطوات تحضير وصفة العلكة الذكورية فِيْ المنزل

لابد من البحث عن أفضل وصفة لوضعها على البشرة دون التأثير على البشرة من أي مكان، لأنه لا يوجد شيء أغلى من العناية بالوجه، ولهذا نقدم لك خطوات السحر وصفة لترك القشرة لا مثيل لها وإليك الخطوات

يجب وضع جميع المكونات معًا.

يجب أن تكون جميع المكونات متجانسة وذات قوام كريمي.

يجب غسل الجلد وتنظيفه قبل وضع الكريم.

يوضع الكريم مرتين فِيْ اليوم.

يجب أن تستمر هذه الوصفة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، يمكنك عمل وصفة لثة الرجل فِيْ المنزل وتبييض البشرة، حيث تبحث الكثير من النساء عن وصفة تساعد فِيْ تبييض البشرة من أول استخدام. الجلد بدون أي مواد كيميائية