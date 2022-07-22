قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر والفازلين أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

من المعروف أن الكولاجين هُو أحد العناصر الطبيعية الموجودة فِيْ الجلد ويحافظ على رطوبة البشرة ومليئة بالحيوية، كَمْا أن وظيفة الكولاجين فِيْ الجلد تساعد فِيْ حماية الجلد من التجاعيد، لذلك عندما تعاني بعض النساء من نقص الكولاجين فِيْ الجلد. تبدأ التجاعيد بالظهُور، ويبدأ الجلد يفقد نضارته، ولذلك نلجأ إلى شراء منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكولاجين، والتي لها أسعارها مرتفعة، بالإضافة إلى أنها أحيانًا تضر الجلد، لذلك سنقوم بذلك. اشرح فِيْ هذا المقال وصفة بمكونات طبيعية لاستعادة الكولاجين الطبيعي للبشرة.

مكونات كريم البخور الذكوري والفازلين فِيْ المنزل

تهتم معظم النساء بالوصفات الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي، لذلك سوف نعرض عليك المكونات بوصفة طبيعية تساعد فِيْ حَلْ مشكلة نقص الكولاجين ومشاكل الجلد الأخرى، وهنا سنشرح مكونات الوصفة أدناه.

كوب كبير من الذكر المنقوع بالبخور.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة من النشا المطحون رائعة.

طريقة تحضير كريم اللثة الذكوري والفازلين فِيْ المنزل

بعد أن شرحنا لكَمْ فِيْ السطور السابقة المكونات التي نحتاجها فِيْ وصفتنا، وهِيْ سهلة ورخيصة، وموجودة فِيْ كل منزل، الآن نشرح لك كيفِيْة تحضير الوصفة بالشكل الصحيح الذي يمنحك نتائج مضمونة. من البداية.

نحضر أولاً حاوية مناسبة مخصصة للخلط.

نضيف كل كوب كبير من اللثة الذكور المنقوعة.

ثم نضع ملعقة كبيرة من النشا ويقلب جيدا حتى يختلط نشا اللثة الذكرية.

ثم نذوب ملعقة الفازلين على نار خفِيْفة، ثم نتركها تبرد قليلاً ثم نضعها فوق الخليط السابق ونستمر فِيْ التقليب حتى تتماسك كل هذه المكونات، وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.

طريقة استخدام كريم اللبان والفازلين

نتبع معكَمْ خطوات استخدام هذه الوصفة بسهُولة وبشكل صحيح، وتعطيك نتائج فعالة وناجحة من المرة الأولى.