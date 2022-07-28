قنبلة الجمال ميبو والنشا… سحر التبييض للبشرة وإزالة سواد 20سنة

نشا ميبو وقنبلة التجميلوهِيْ من أقوى الوصفات التي تجعل وجهك يلمع مثل البدر ويفتح البشرة بشكل طبيعي وبدون مواد تضر بشرتك، وهُو سهل كريم ميبو والنشا فِيْ المنزل، بتكلفة منخفضة جدًا وفِيْ وقت قياسي، لن تصدق ذلك، لأنه يحتوي على العديد من العناصر والفِيْتامينات، وأهمها فِيْتامين سي والعديد من الفِيْتامينات الأخرى التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والفِيْتامينات. الرؤوس السوداء على الوجه ويمكن القيام بذلك كريم ميبو مع العديد من الوصفات الاخرى ومنها الخيار والعسل والشمندر ومنها العديد من الوصفات الطبيعية وسوف نتعلم من خلالها موقع ثقافني عمل قنبلة ميبو جمال ونشا يعمل ذلك على تبييض وجهك بطريقة لا تصدق وفِيْ ربع ساعة 2022.

مكونات قنبلة الجمال من ميبو والنشا للبشرة الجامحة

سنقوم بة بعض مكونات قشطة ونشا ميبو والتي تعطي نتيجة مبهرة خلال عشرين دقيقة وبمكونات طبيعية وهِيْ كالتالي –

20 جرام كريم ميبو.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

خمسة عشر جرام حَلْيب بودرة.

نصف كوب ماء بارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ربع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

كيف تستعد

سوف نتعلم كيفِيْة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب وتطهِيْر وجهك، وستلاحظ الفرق بنفسك، على النحو التالي –

نحضر وعاء بلاستيكي ونسكب فِيْه الماء والسكر ونعمل على إذابة السكر جيدا حتى يذوب تماما. نضع محَلْول السكر فِيْ قدر ثم نضعه على النار ويجب أن ينضج لفترة. ثم نضع فِيْها الحَلْيب المجفف ثم نشاها ونخلطها. يتم تقليب المكونات المذكورة أعلاه باستمرار لمدة ثلاث أو أربع دقائق حتى يتم الحصول على الكريم المناسب. ثم نضيف الليمون والميبو وزيت اللوز الحَلْو إلى الكريمة ونضعها فِيْ وعاء زجاجي. برد لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.

كيف تستعمل

سنتحدث عن أسهل طريقة لاستخدام الكريم السحري وهِيْ كالتالي –

ثم نغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ ونمسح الوجه بمنشفة ناعمة.

ثم يوزع الكريم على الوجه ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد.

تتكرر الطريقة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء ونظيفة وخالية من البثور.

فوائد ونصائح كريم ميبو والنشا لتفتيح وإزالة الكلف بنجاح

سوف نتعرف على بعض فوائد ونصائح كريم ونشا ميبو وهِيْ كالتالي –

يعمل النشا على إزالة الكلف والبقع الداكنة وشد البشرة وتفتيحها، كَمْا يعمل على تطهِيْر البشرة. أي إذا قمت بوضع القناع على بشرتك، اتركيه حتى يجف تمامًا، ثم افركي بشرتك برفق للمساعدة فِيْ تنظيفها. يعمل على تنظيف مسام الرؤوس السوداء ويقويها. كَمْا أنه يعمل على إغلاق مسام الجلد الكبيرة لما له من فوائد رائعة للبشرة. يعمل على نعومة البشرة فِيْجعلها مثل بشرة الأطفال فِيْ نعومتها الحريرية.

فوائد النشا على الجلد

الآن نتعرف على بعض فوائد النشا على البشرة وكيفِيْة استخدام الماسك بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج، وهِيْ كالتالي

يجب خلط جميع المكونات جيدًا.

يزيل الكريم إلى حد كبير التصبغ والبقع الداكنة.

بعد ذلك مباشرة، يعمل على تفتيح البشرة بشكل مثالي من أول تطبيق للقناع.

يساعد على ترطيب البشرة وحَلْ جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

من هنا سنتعرف فِيْ الخطوات التالية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خليط لبياض البشرة أو الجسم، وهِيْ كالتالي –

يجب تنظيف البشرة وغسلها بغسول مرطب للبشرة. استخدم منشفة معقمة لتجنب الميكروبات والجراثيم. اعمل على توزيع الكريم بالتساوي على الوجه وتدليكه بعكس اتجاه عقارب الساعة.

نصائح للمساعدة فِيْ شد الجلد والجسم

نقدم لكَمْ بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد الجلد المترهل بشكل طبيعي دون تدخل جراحي وبدون تكلفة وذلك على النحو التالي –