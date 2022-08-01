قنبلة الطرق الوعره..سيارة تويوتا كأمري الجديدة بمواصفات وسعر خيالي بالمملكة العربية السَعُودِيْة

تعتبر تويوتا كامري 2023 الجديدة 2023 من أكثر السيارات شعبية على الطريق فِيْ الوقت الحالي، وهِيْ أيضًا واحدة من أكثر موديلات تويوتا موثوقية بدون منافس، وتتميز هذه السيارة بهِيْكل خارجي جذاب ليس له تعديلات جديدة بالمقارنة . لأشكال معروفة وجذابة وعالية التأثير.

مواصفات تويوتا كامري الجديدة

يتناسب التصميم الخارجي للسيارة مع مجموعة متنوعة من الأذواق ويعتبر خلوصها الأرضي مثاليًا، لا سيما من حيث المطبات والتلامس مع الأرض.

المصابيح الأمامية للسيارة تضيف تقنية LED النهارية / الليلية وتقنية DRL ولزيادة حجم إطار السيارة إلى 19 بوصة.

فِيْ الدرجات العليا، تحتوي على عادم مزدوج ويتم تشطيب هِيْكل السيارة بلمسات من الكروم الأسود اللامع.

السيارة مزودة بمرآة كهربائية قابلة للسحب، وزجاج مطر مستشعر للمطر وسقف بانورامي.

تحتوي السيارة على محرك قوي بست أسطوانات ومتوفر فِيْ عدة موديلات منها Nightshade و TRD، كَمْا يتوفر نوع المحرك الهجين.

تأتي السيارة الآن باللونين الأسود والأزرق وتحتوي على شاشة معلومات ترفِيْهِيْة مقاس 8 بوصات مزودة بشاشة تعمل باللمس.

الزخرفة مطلية بالكروم ومصنوعة من مواد متينة، ويمكن للجذع الكبير الفسيح حمل عدة أكياس.

مواصفات تويوتا كامري 2023

وهذه هِيْ خصائص تويوتا كامري 2023

المظهر الخارجي للسيارة مثير للإعجاب ومثير للإعجاب حقًا. صيانة السيارة بجانب أفضل عجلات الألمنيوم الرياضية توجد مصابيح أمامية جديدة. العجلات مقاس 19 بوصة متنوعة ولها أحجام مختلفة. الجزء الداخلي للسيارة فخم حقًا والأزرار الموجودة على عجلة القيادة تجعل من السهل جدًا التحكَمْ فِيْ السيارة. يحتوي على شاشة كبيرة بحجم 7 بوصات. الجزء الأمامي من السيارة أسود، وهناك أغطية مرايا خلفِيْة سوداء، ومجهزة بمعدات أمان عالية التقنية.

سعر تويوتا كامري 2023

تختلف أسعار السيارات حسب الفئة والمعدات وهِيْ كالتالي