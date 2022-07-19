قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج Kia sportage 2022 الفخمة فى السَعُودِيْة بمواصفات وأسْعَار خيالية وجبارة

وصلت قنبلة الموسم إلى البلاد كيا سبورتاج و سيارة كيا سبورتاج كيا سبورتس 2022 السيارة الفخمة والأنيقة متوفرة الآن فِيْ الأسواق المصرية والسَعُودِيْة لمن يبحث عن الأناقة والإمكانيات المتعددة وجميع وسائل الراحة فِيْ السيارة التي تقودها، لذلك عليك أن تختار سيارة كيا سبورتاج 2022، السيارة متوفر بأسعار رائعة مقارنة بإمكانياته ومدى الفخامة التي ستشعر بها أثناء قيادة السيارة. أنت تبحث عن كل الأجراس والصفارات الموجودة فِيْه، مما يجعلها الخيار الأمثل لك. سيارة كيا سبورتاج بالنسبة لعام 2022 سنذكر من خلال مقالنا أهم مواصفات السيارة وسعرها فِيْ السوق وأهم إمكانياتها ومزاياها، كَمْا سنذكر عيوبها.

وصلت قنبلة الموسم إلى البلاد كيا سبورتاج

ميزات كيا سبورتاج كيا سبورتس 2022

ما يميز التصميم الخارجي للسيارة أنه يتسم بالأناقة والرقي، كَمْا أن شكلها الانسيابي والفاخر للغاية يلفت الأنظار.

تتميز مقاعد السيارة بتصميم عصري ومريح، فحتى أثناء السفر لا تشعر بأي معاناة أثناء السير على الطريق.

يتميز بأنظمة الأمان بالداخل، كَمْا أنه مزود بإمكانية مهمة جدًا وهِيْ نظام أمان للمقاعد الخلفِيْة للأطفال.

توفر قطع غيارك بكثرة فِيْ السوق وبسعر مناسب.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

بين المعابر والسيارات الرياضية.

مزود بشبكة أمامية مميزة وأنيقة تغطي مقدمة السيارة بالكامل.

تتميز بالأضواء النهارية والمصابيح الأمامية الأخاذة.

هل لديها مصد أمامي أهم مواصفات السيارات الرياضية. ومصابيح الضباب.

ومصابيح الضباب. وهِيْ مزودة بحواف من الكروم ملفتة للنظر على الجانبين، كَمْا أنها تضفِيْ على السيارة مظهرًا أنيقًا وفاخرًا.

والآن سنتحدث عن جنوط السيارات المصنوعة من السبائك المعدنية بمقاسات 17، 18، 19 بمختلف التصاميم المميزة والفريدة من نوعها التي تجذب الانتباه.

السيارة متوفرة بلونين مختلفِيْن، يمكنك اختيار الأفضل لك حسب ذوقك الخاص.

شكل السيارة من الخلف يتميز بأكتاف عريضة.

لها مصابيح خلفِيْة متصلة بالباب الخلفِيْ للسيارة.

وللتأكيد على المظهر الرياضي للسيارة، فهِيْ مزودة بجناح خلفِيْ فِيْ السقف.

مصد خلفِيْ رياضي بنفس تصميم الشبكة الأمامية.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

سعر سيارة كيا سبورتاج فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، السيارة تأتي فِيْ 5 فئات.